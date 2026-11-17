El Gobierno argentino expresó su rechazo a las actividades oficiales de la princesa Ana, integrante de la Casa Real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur, al considerar que su visita se desarrolla en el marco de la ocupación británica de los territorios cuya soberanía reclama la Argentina.

A través de un comunicado difundido este martes, la Cancillería sostuvo que la presencia de la princesa constituye una provocación, especialmente en un contexto en el que el Reino Unido avanza con iniciativas unilaterales para la explotación de hidrocarburos en la zona.

El documento cuestionó el otorgamiento de licencias para desarrollar esas actividades y recordó que la Argentina inició un procedimiento de arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), además de solicitar medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

En su pronunciamiento, el Gobierno volvió a reclamar al Reino Unido que reanude las negociaciones sobre la soberanía de las islas, en cumplimiento de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de otras resoluciones del organismo internacional.

La Cancillería sostuvo que Londres debe cumplir con los mandatos de la comunidad internacional y poner fin a la situación colonial en los archipiélagos, que la Argentina considera parte integrante de su territorio.

El rechazo oficial se suma a la histórica posición diplomática argentina sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido, que mantiene el control de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.