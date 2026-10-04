Río Grande se prepara para vivir una nueva edición del Pre Cosquín

El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Cultura, avanza en la organización de una nueva edición del Pre Cosquín, el certamen de música y danza folklórica que convoca a hacedores culturales de la ciudad y de toda la región. La cita tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre en la histórica Casa de la Cultura, ubicada en Elcano 179.

Esta instancia evaluatoria contará con un jurado integrado por profesionales de destacada trayectoria en el ámbito de la música y la danza folklórica nacional. Asimismo, estará presente un veedor oficial enviado por la comisión del Festival de Cosquín para llevar adelante la fiscalización del certamen preliminar.

La convocatoria se encuentra abierta para artistas interesados en competir en los rubros Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Conjunto Instrumental y Canción Inédita. Las inscripciones se canalizan a través del correo electrónico [email protected] y permanecerán habilitadas hasta el jueves 29 de octubre inclusive.

Quienes resulten ganadores en la sede fueguina accederán a la 55° edición de la etapa final del Pre Cosquín, la cual se disputará entre el 4 y el 18 de enero en la provincia de Córdoba. Al igual que en competencias anteriores, la gestión municipal garantizará a la delegación seleccionada el hospedaje en hotel, la gastronomía, el seguro médico y el acompañamiento técnico personalizado para la acreditación oficial.

Con este despliegue, Río Grande consolida su condición de sede más austral del Pre Cosquín con más de 27 años ininterrumpidos de historia.