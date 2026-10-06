Milei despidió a Messi de la Selección Argentina: "Nos regalaste magia dentro y fuera del campo"

El presidente Javier Milei expresó su agradecimiento público a Lionel Messi, quien se despide este martes de la Selección Argentina dejando una huella imborrable en el fútbol nacional.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado resaltó el impacto del futbolista tanto por sus logros deportivos como por su trayectoria personal durante sus años vistiendo la camiseta albiceleste.

"Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible", escribió el Jefe de Estado, adjuntando un vídeo donde habla del jugador y su vida.

En la misma publicación, el Presidente sumó una de sus habituales consignas enfáticas para referirse al desempeño del astro rosarino en su ciclo con el conjunto nacional.

"Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!", concluyó.