Especialistas de la Prefectura Naval Argentina (PNA) llevaron a cabo un operativo de alta complejidad para aeroevacuar a una mujer que sufrió síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV) mientras navegaba a bordo del crucero "AIDASOL", de bandera italiana, a unos 60 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

La emergencia se desató cerca de las 5 de la madrugada, cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura recibió el llamado de auxilio por parte del capitán del buque. La pasajera, de 63 años, padecía hipertensión, disartria (dificultad para expresarse), hemiparesia (disminución de la fuerza muscular) y una parálisis facial en el lado izquierdo. Tras una radioconsulta entre un médico de la Autoridad Marítima Nacional y un colega a bordo, se determinó que la situación era crítica y se ordenó la evacuación aérea inmediata.

En ese momento, el crucero que se dirigía a Puerto Madryn se encontraba a 146 kilómetros de la costa, por lo que se le indicó al capitán que pusiera rumbo al puerto local para acortar la distancia. En paralelo, desde la Estación Aérea Mar del Plata, ubicada en el Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla, despegaron un helicóptero y un avión de la fuerza.

El encuentro entre las aeronaves y el crucero se concretó cuando el barco estaba a 61 kilómetros mar adentro. A pesar de las condiciones hidrometeorológicas adversas, que incluían lloviznas, fuertes vientos y olas de un metro y medio, el helicóptero logró posicionarse sobre la cubierta del crucero.

En una milimétrica maniobra, los rescatistas de la Prefectura descendieron hasta el buque y realizaron el izamiento de la pasajera utilizando una camilla sanitaria. Una vez a bordo de la aeronave, la mujer fue trasladada de urgencia hasta el hangar de la Estación Aérea, donde una ambulancia con profesionales de la salud la esperaba para llevarla a una clínica de Mar del Plata, donde quedó internada para recibir la atención médica correspondiente.