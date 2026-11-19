Durante la sesión de homenaje al papa León XIV en la Cámara alta, el senador nacional José Mayans lanzó una dura acusación contra el Poder Ejecutivo. El legislador justicialista denunció que la vicepresidenta Victoria Villarruel fue "discriminada" en los actos oficiales por la visita del Sumo Pontífice y calificó el accionar del gobierno como "vergonzoso".

En su exposición, Mayans aseguró que existió una maniobra deliberada para excluir a Villarruel de las actividades protocolares. Como ejemplo de esta situación, el senador detalló que se modificó su código QR de acceso, lo que le impidió circular con normalidad en los eventos oficiales organizados para recibir al líder religioso.

El punto de mayor tensión de su discurso se centró en el momento en que el Papa se acercó a saludar a la vicepresidenta. Según relató el legislador, ante esta situación, el presidente Javier Milei "salió corriendo", evitando el encuentro.

Mayans concluyó que fue el propio gesto del Pontífice el que terminó salvando la representación institucional del Senado de la Nación frente a lo que consideró un boicot interno.