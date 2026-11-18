La sesión especial convocada por La Libertad Avanza para este miércoles en la Cámara de Diputados fracasó antes de comenzar. El oficialismo y los bloques aliados lograron reunir 126 legisladores en el recinto, una cifra que quedó a solo tres bancas de alcanzar el quórum de 129 necesario para habilitar el debate.

Como consecuencia del fallo en la convocatoria, quedaron sin tratar varios proyectos de suma importancia para el Poder Ejecutivo. Entre ellos se destacan la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional —una iniciativa clave en la disputa diplomática por la explotación de hidrocarburos en Malvinas— y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya contaba con media sanción del Senado y se encaminaba a su sanción definitiva.

El traspié político llamó la atención porque el oficialismo había logrado destrabar las diferencias previas. Las distintas bancadas habían alcanzado un acuerdo en Labor Parlamentaria para establecer el orden de tratamiento y los tiempos de discusión. De hecho, la planificación contemplaba una sesión maratónica de 13 horas y 9 minutos, sin incluir cuestiones de privilegio, homenajes ni apartamientos del reglamento.

Sin embargo, los entendimientos sobre el funcionamiento del debate y la hoja de ruta legislativa no se tradujeron en la presencia física de la cantidad de diputados necesaria para dar inicio a la jornada. De esta manera, el oficialismo deberá reprogramar la estrategia para intentar sancionar ambas iniciativas en las próximas semanas.