⭕Funan a Sancor Seguros por el show de drones en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo uno de sus momentos más esperados después del triunfo 3-0 ante Benín: un espectáculo de drones preparado para homenajear al capitán. Sin embargo, el inicio del show generó una reacción inesperada entre los hinchas.

Antes de que aparecieran las imágenes vinculadas con la carrera de Messi, los drones formaron en el cielo del Monumental el logo de Sancor Seguros, una de las marcas vinculadas al evento. La aparición de la publicidad fue recibida con silbidos por parte de algunos espectadores que esperaban directamente el homenaje al futbolista.

La escena también se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde la empresa se convirtió en uno de los principales focos de comentarios durante la despedida. Algunos usuarios cuestionaron que la publicidad apareciera justamente en el comienzo de uno de los momentos más emotivos de la noche, mientras otros reaccionaron con humor y memes.

También hubo críticas dirigidas a la organización del evento y a la decisión de incluir la marca antes del homenaje.

La publicidad, de todos modos, duró apenas unos segundos. Después comenzó el espectáculo dedicado a Messi, que recorrió distintos momentos de su historia con la camiseta argentina.

Los drones formaron el número 10 y el apellido Messi, la camiseta de la Selección, distintas imágenes del futbolista, la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, el Obelisco y finalmente un retrato del capitán junto al mensaje “¡Gracias Leo!” y las tres estrellas de la Selección Argentina.

Messi siguió el espectáculo desde el campo de juego junto a sus compañeros y se mostró emocionado durante el homenaje, que cerró una noche marcada por su último partido con la camiseta argentina.

La reacción en redes

La presencia de Sancor Seguros en el comienzo del espectáculo convirtió rápidamente a la compañía en tendencia en las redes sociales. Las publicaciones combinaron críticas, bromas y memes, con usuarios que interpretaron la aparición del logo como una interrupción publicitaria antes del tributo al capitán.

La reacción se produjo además en una jornada especialmente cargada de simbolismo para el futbolista, que disputó ante Benín su último partido con la Selección después de más de dos décadas y recibió una ovación de los más de 85.000 espectadores que estuvieron en el Monumental.

Las críticas contra la aseguradora fueron tal que en Instagram tuvieron que cerrar los comentarios, mientras que los usuarios se vuelcan al Facebook de la página para descargar su bronca.