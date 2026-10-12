⭕EN VIVO | 142° aniversario de Ushuaia

Transmisión en vivo de la Televisión Pública Fueguina del desfiles cívico militar por un nuevo aniversario de Ushuaia.
AHORA 2412/10/2026

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