⭕EN VIVO | 142° aniversario de Ushuaia
AHORA 2412/10/2026
Transmisión en vivo de la Televisión Pública Fueguina del desfiles cívico militar por un nuevo aniversario de Ushuaia.
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La interrupción comenzará a las 11:30 y afectará a distintos barrios, sectores del centro y establecimientos de la zona industrial.
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El evento es organizado por el Gobierno junto al JPMorgan, Bank of America y Citibank.
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