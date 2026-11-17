Falla masiva de Red Link: el Home Banking de distintos bancos opera con interrupciones en todo el país
Una falla generalizada en los sistemas de Red Link está provocando serias dificultades para operar a través del Home Banking y las aplicaciones móviles de numerosas entidades bancarias en todo el país.
El inconveniente comenzó a reportarse durante la noche del lunes 16 de noviembre y se extendía hacia la mañana del martes, generando complicaciones para miles de usuarios.
Según informaron distintos bancos a través de comunicados oficiales, el problema es externo a sus plataformas y responde a una interrupción en la infraestructura de Red Link, la empresa proveedora de servicios de banca digital. La red brinda soporte a alrededor de 30 entidades financieras en Argentina, entre ellas bancos provinciales como los de La Pampa, Neuquén, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Juan, Santiago del Estero y La Rioja.
También utiliza su infraestructura Credicoop, Banco Hipotecario, Banco Industrial (BIND), Coinag, Meridian, Roela, Piano, Bica, Mariva y el Banco Municipal de Rosario.
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