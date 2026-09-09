⭕EN VIVO: Cámara de Diputados trata endeudamiento de las familias y emergencia en discapacidad

La interrupción comenzará a las 11:30 y afectará a distintos barrios, sectores del centro y establecimientos de la zona industrial.
⭕EN VIVO: Cámara de Diputados trata endeudamiento de las familias y emergencia en discapacidadAHORA 2409/09/2026
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Miles de usuarios en distintos países reportaron este viernes problemas para acceder a Facebook, Instagram, WhatsApp y otros servicios de Meta. La empresa aún no informó oficialmente las causas de la interrupción.
Condenaron a Carlos Córdoba y Miguel Arana por las estafas de las 128 Viviendas del Río PipoAHORA 2429/05/2026
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó al dirigente de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, y al sindicalista Miguel Ángel Arana a cinco años de prisión efectiva por estafas reiteradas vinculadas a las viviendas del Río Pipo.
El Gobierno fueguino descarta casos de hantavirus en la Provincia y espera información oficial por el crucero MV HondiusAHORA 2403/05/2026
Salud provincial aseguró que no hay confirmaciones vinculadas a Tierra del Fuego y pidió cautela ante versiones difundidas en medios internacionales.
Protección Civil pidió evitar circular salvo urgencias y extremar precauciones en uno de los tramos más complejos de la Ruta 3.
El evento es organizado por el Gobierno junto al JPMorgan, Bank of America y Citibank.
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El Municipio de Río Grande incorporó siete vehículos para reforzar los servicios públicos y el mantenimiento urbanoTierra del Fuego08/09/2026
La compra se concretó mediante una licitación pública e incluyó camiones y utilitarios. Desde el Ejecutivo argumentaron que la inversión busca reducir tiempos de respuesta en la vía pública y ampliar la capacidad operativa de las áreas municipales.
Gendarmería allanó un campamento cordillerano en Mendoza y secuestró cuatro motos de nieve ingresadas de contrabandoNacionales08/09/2026
Efectivos del Escuadrón 29 de Malargüe debieron caminar tres kilómetros entre la nieve a más de 2.400 metros de altura para concretar el operativo en la base del Cerro Campanario.
El Gobierno ratificó que la Base Naval Integrada de Ushuaia se financiará con fondos nacionales y descartó el aporte de Estados UnidosTierra del Fuego08/09/2026
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que la obra se ejecutará con partidas del Presupuesto 2027. La Casa Rosada remarcó el posicionamiento geoestratégico del enclave frente a las Islas Malvinas y la proyección hacia el continente antártico.
Walter Vuoto sobre Milei por Malvinas: “Sorprende este nuevo nacionalismo después de haber ninguneado la causa”Tierra del Fuego08/09/2026
El intendente de Ushuaia analizó el cambio de postura de la Casa Rosada respecto de la soberanía en el Atlántico Sur y advirtió sobre la falta de precisiones en los anuncios.
Condenaron a 12 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija en UshuaiaTierra del Fuego08/09/2026
Los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2021 de manera continuada en el domicilio familiar, aprovechando el contexto de convivencia. Tras la lectura del veredicto, los jueces ordenaron la inmediata detención preventiva del condenado.