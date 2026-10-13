La fibra óptica submarina conecta Tierra del Fuego con la red nacional

La empresa estatal argentina de telecomunicaciones ARSAT anunció la finalización del tendido de 50 km de cable submarino de fibra óptica, que por primera vez conectó la provincia de Tierra del Fuego con la Red Federal de Fibra Óptica. La extensión total de la red troncal de fibra óptica federal asciende ahora a 22 622 km.

El acontecimiento se convirtió en una de las etapas más destacadas del ambicioso programa de digitalización del país. Para la provincia más austral de Argentina, ubicada en la parte insular del archipiélago, la llegada de un canal óptico directo representa un nivel cualitativamente nuevo de accesibilidad en telecomunicaciones.

Qué cambia para los habitantes y el mercado de comunicaciones de la isla

Hasta ahora, el acceso a internet en la isla estaba controlado en la práctica por un único proveedor, lo que limitaba tanto la calidad del servicio como la competencia de precios. Con la puesta en marcha de la red troncal submarina, la situación debería cambiar de manera radical. Los operadores locales obtienen la posibilidad técnica de conectarse a la nueva infraestructura y salir al mercado con sus propias ofertas.

Las consecuencias prácticas esperadas para la provincia son las siguientes:

aparición de varios operadores en competencia en lugar del monopolio de un único proveedor;

reducción de tarifas gracias al entorno competitivo;

mejora de la calidad y la velocidad de la conexión a internet para los usuarios finales.

Para los habitantes de la isla, se trata de una noticia realmente positiva. Un canal estable abre el acceso libre a videollamadas, teletrabajo, educación en línea, streaming en alta calidad y juegos en línea. Antes, los proyectos exigentes que requerían alta velocidad y bajo ping funcionaban con dificultad en la zona. Por eso, los fueguinos solían optar por juegos de navegador, casuales y móviles, así como por juegos con bonos.

Decidimos consultar en qué medida ese tipo de juegos depende de la calidad de la conexión, y escribimos a la administración del sitio de reseñas www.bonos-sin-deposito.com.ar. Nos explicaron que una buena conexión también es necesaria para las mecánicas de bonos, aunque es posible jugar incluso con un canal no demasiado rápido. Pero ahora los fueguinos no necesitarán hacer concesiones: podrán elegir el juego según sus preferencias y no según la velocidad de conexión.

Qué trabajos completó ARSAT y qué está listo para su puesta en marcha

La empresa informó que instaló por completo el equipamiento tecnológico necesario para conectar Tierra del Fuego al Plan Federal de Internet. La infraestructura del operador federal está preparada y lista para recibir conexiones de los proveedores locales.

De este modo, la pelota pasa al campo de las autoridades provinciales y los operadores comerciales, quienes deberán completar su parte de los trabajos.

El tendido a través del Estrecho de Magallanes y su trazado

La red submarina de fibra óptica atraviesa el Estrecho de Magallanes, uniendo el extremo sur de la Argentina continental con el territorio insular. Este tramo ya está en operación y funciona en régimen normal.

El tendido del cable por el fondo del estrecho, conocido por sus complejas corrientes y su clima riguroso, representó en sí mismo un serio desafío de ingeniería. Sin embargo, ARSAT llevó adelante el proyecto con éxito, garantizando un canal estable de transmisión de datos entre el continente y la isla.

El siguiente paso: la red troncal provincial hasta Ushuaia

La responsabilidad del desarrollo ulterior de la red recae ahora en el nivel regional. La provincia deberá construir su propia línea de fibra óptica, que se extenderá desde el punto de salida del cable en el lado del estrecho hasta la capital Ushuaia, pasando por las ciudades de Río Grande y Tolhuin.

Solo tras la finalización de esta red troncal provincial el internet de fibra óptica estará disponible para los habitantes de todas las localidades importantes de Tierra del Fuego.

«La inclusión digital es lo más importante para el futuro»

El ministro de Modernización de Argentina, Andrés Ibarra, subrayó el valor estratégico del proyecto. Según sus palabras, nada tiene mayor importancia para el futuro que la inclusión digital. El ministro señaló que la ampliación de la conectividad estimula la economía regional, abre el acceso a servicios que requieren banda ancha y mejora sustancialmente la experiencia de usuario en el uso de servicios digitales.

«Esto cambia radicalmente la situación para los fueguinos»

El expresidente de ARSAT, Rodrigo de Loredo, calificó la «iluminación» del Estrecho de Magallanes como un acontecimiento profundamente simbólico para todo el programa federal. Destacó varios aspectos clave:

el proyecto refleja la voluntad del Estado de unir al país independientemente de las barreras geográficas;

para los habitantes de la provincia, implica el paso de la dependencia de un único proveedor a la pluralidad de operadores;

el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso allí donde el sector privado no llega por sí solo, federalizando la conectividad de calidad.

Plan Federal de Internet: alcance del programa y resultados actuales

El plan federal de conectividad apunta a reducir la brecha digital entre las grandes ciudades y las zonas alejadas de las provincias. El programa contempla la construcción de 33 000 km de líneas de fibra óptica y la conexión de más de 1 300 localidades en todas las provincias de Argentina en el transcurso de dos años.

En el momento del anuncio de la conexión de Tierra del Fuego, ARSAT ya había tendido más de 22 000 km de fibra óptica y garantizado conectividad a 262 localidades en todo el país. El proyecto continúa ganando impulso, convirtiendo gradualmente un ambicioso plan en infraestructura tangible.