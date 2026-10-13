La Argentina recurrió al Tribunal del Mar para frenar la explotación ilegítima de hidrocarburos británica en Malvinas

El Gobierno nacional presentó una solicitud de medidas provisionales ante el fuero internacional para frenar las actividades unilaterales del Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte y resguardar los recursos naturales del país.
Nacionales13/10/2026
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El Gobierno nacional formalizó una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para exigir la inmediata suspensión de las tareas de explotación petrolera autorizadas unilateralmente por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, la Casa Rosada precisó que el recurso busca "preservar los derechos soberanos argentinos y evitar que las acciones británicas profundicen el litigio por la soberanía reconocido por las Naciones Unidas".

La acción diplomático-judicial se encuadra en el procedimiento arbitral iniciado por la administración central el pasado 28 de septiembre, bajo el marco legal del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El reclamo de medidas cautelares se sustenta en el Artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, facultad legal que habilita a solicitar la prescripción de disposiciones provisionales urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo.

Desde el Ejecutivo ratificaron que el objetivo central es  evitar un daño grave al medio ambiente marino y frenar la extracción ilegítima de recursos no renovables pertenecientes al patrimonio de todos los argentinos". 

La presentación reafirma los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes en el plano de la diplomacia internacional.

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