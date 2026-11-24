El Gobierno de Javier Milei afronta la última semana de sesiones ordinarias con una agenda legislativa de alta exigencia, que definirá el rumbo de sus principales iniciativas antes del inicio del calendario electoral. El cronograma de trabajo en el Congreso se concentrará en tres jornadas clave, según reconstruyeron fuentes parlamentarias y reportes especializados.

La actividad comenzará el miércoles 25 de noviembre a las 15, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presente por primera vez ante el Senado para brindar su informe de gestión desde que asumió el cargo en junio. Según datos oficiales de la Jefatura de Gabinete, el funcionario responderá un consolidado de 1.287 preguntas de un total de 1.659 consultas recibidas de doce bloques, de las cuales el 46% corresponden a temas económicos. Ese mismo día, por la mañana, un plenario de comisiones buscará dictaminar el proyecto sobre ludopatía infantil, que cuenta con media sanción de Diputados y corre riesgo de perder estado parlamentario.

El jueves de las definiciones simultáneas

El plato fuerte de la semana llegará el jueves 26 de noviembre con una jornada de debates en simultáneo en ambas cámaras. Desde el mediodía, la Cámara de Diputados sesionará para debatir el Presupuesto 2027, que ya cuenta con dictamen de mayoría en comisión. La pauta oficial contempla un crecimiento del 4% y una inflación anual del 18% para el próximo año, en una maratón parlamentaria que podría extenderse por cerca de veinte horas. La sesión se realiza luego de que se postergara el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y de las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, que el oficialismo buscará abordar en el período de sesiones extraordinarias de diciembre.

En paralelo, el Senado debatirá la reforma electoral, cuyo eje central es la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios de 2027. El proyecto también incorpora la implementación de la Ficha Limpia y modificaciones al financiamiento de las campañas políticas.

Para aprobar la reforma electoral, el oficialismo necesita una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios y necesita sumar otros 16, por lo que las negociaciones se concentraron en los diez senadores de la UCR y en los bloques provinciales aliados. Según fuentes parlamentarias, los acuerdos alcanzados con gobernadores radicales y con el PRO permitirían reunir entre 37 y 40 voluntades, aunque la definición final aún depende de la postura de cinco senadores clave. En Diputados, en tanto, el oficialismo deberá asegurar el quórum necesario para abrir la sesión y lograr la aprobación del Presupuesto 2027, en un contexto de dudas sobre si los bloques aliados otorgarán su respaldo.