El Gobierno de Tierra del Fuego convoca a familias para el Programa de Acogimiento Familiar

El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Zona Sur, lanzó una convocatoria pública orientada a personas y grupos familiares interesados en sumarse al Programa de Acogimiento Familiar.

La iniciativa constituye una medida de protección transitoria diseñada para ofrecer un espacio seguro, afectivo y de contención a niños, niñas y adolescentes que debieron ser separados de forma temporal de su núcleo familiar de origen mientras el Estado trabaja en la restitución de sus derechos.

Desde la cartera provincial aclararon que el esquema de acogimiento no guarda relación con trámites de adopción, sino que propone una alternativa de convivencia comunitaria acompañada de manera permanente por equipos profesionales interdisciplinarios durante todo el proceso.

El llamado se encuentra abierto a diversas conformaciones familiares y a personas solas residentes en la provincia que reúnan las condiciones requeridas. Entre las exigencias fijadas por la normativa se destacan contar con más de 25 años de edad, no registrar antecedentes penales ni deudas en el registro de alimentantes, y disponer de tiempo para realizar el proceso de evaluación y seguimiento técnico.

Para garantizar el desarrollo adecuado de la medida, la gestión provincial dispondrá de asistencia técnica integral y recursos orientados a cubrir las necesidades del cuidado infantil en las distintas etapas de la guarda temporal.

Los interesados en obtener asesoramiento en la Zona Sur de la provincia pueden ponerse en contacto con la Secretaría de Niñez a través de la línea telefónica +54 9 2901 55-9484 o mediante la casilla de correo electrónico [email protected].