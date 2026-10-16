ANMAT prohibió el uso y la venta de un cabezal de depilación láser en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de un cabezal de depilación láser de la marca Alma Lasers, tras detectar irregularidades en su procedencia y no poder determinar dónde se encuentra ni en qué condiciones está.

La medida fue establecida mediante la Disposición 6552/2026, publicada el 9 de octubre, y comprende el producto identificado como “Cabezal 810nm 2cm Speed de Soprano ICE original”, número de serie ICE122001380, fabricado en febrero de 2016.

Según informó el organismo, la investigación se inició a partir de una denuncia de Sirex Médica S.A., firma habilitada como importadora exclusiva en la Argentina de los equipos Alma Lasers. La empresa detectó que el número de serie del cabezal no figuraba en sus registros y, tras consultar al fabricante, recibió la confirmación de que el dispositivo había sido vendido originalmente con destino a Estados Unidos.

Por qué ANMAT prohibió el dispositivo

De acuerdo con la disposición, el cabezal forma parte de un equipo médico utilizado para la remoción del vello mediante fototermólisis. Su matriz de diodos emite luz láser en longitudes de onda de 810 y 755 nanómetros, que actúa sobre la melanina del vello y genera calor para debilitar el folículo piloso.

El producto está registrado como dispositivo médico de clase de riesgo III. ANMAT explicó que, al desconocerse su estado actual y las condiciones en las que fue manipulado, su utilización podría ocasionar daños tanto a los pacientes que reciban el tratamiento como a los técnicos encargados de operar el equipo.

La prohibición busca prevenir posibles riesgos sanitarios ante la falta de información sobre la procedencia y las condiciones del dispositivo.

ANMAT ordenó dar intervención a la Coordinación de Asuntos Judiciales para que realice la presentación correspondiente ante la autoridad judicial competente, debido a que no se logró localizar el equipo denunciado ni determinar su origen.

Además, el organismo dispuso comunicar la medida a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a las áreas nacionales competentes en materia de productos médicos y defensa del consumidor.

La prohibición rige en todo el país y alcanza específicamente al cabezal identificado en la disposición oficial.