La ANMAT canceló los certificados de medicamentos con licencias vencidas e inhabilitó su comercialización

El organismo regulador dio de baja del Registro de Especialidades Medicinales una serie de certificados cuyas firmas titulares no iniciaron el trámite de reinscripción correspondiente.
Salud23/09/2026

anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) formalizó la cancelación de diversos certificados de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM). La decisión se adoptó tras constatar que los titulares o representantes de los productos autorizados no iniciaron los trámites de reinscripción dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

A través de la Disposición 5866/2026, firmada por el Administrador Nacional, Luis Eduardo Fontana, el organismo de control precisó que la autorización legal para elaborar y comercializar una especialidad medicinal en el país tiene una vigencia estricta de cinco años a contar desde la fecha de su emisión.

Según establece el marco normativo contenido en la Ley N° 16.463, las empresas farmacéuticas deben solicitar la renovación de sus credenciales con una antelación mínima de treinta días previos a su fecha de caducidad. Al haberse vencido dichos plazos sin la debida presentación técnica, la autoridad sanitaria procedió a la baja automática de los permisos de elaboración y venta en todo el territorio nacional.

Asimismo, la resolución emitida por el organismo regulador encomienda la notificación formal a las firmas involucradas y dispone el giro de las actuaciones a la Dirección de Gestión de Información Técnica para el archivo de los antecedentes, impidiendo la permanencia de estos productos en el circuito comercial formal.

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