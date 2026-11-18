Parte de los investigadores: Pablo Morande (izq.), Mónica Vermeulen, Mirta Giordano y Romina Gamberale | Lic. Paula Saibene / IMEX, CONICET-ANM.

Un equipo de científicos del CONICET y del Instituto de Medicina Experimental (IMEX) logró un avance significativo en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC), la forma de leucemia más común en adultos. A través de estudios de laboratorio, comprobaron que la combinación de dos medicamentos puede revertir los mecanismos de resistencia que desarrollan las células cancerígenas frente a las terapias convencionales.

La LLC es un tipo de cáncer de la sangre que afecta a los linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco encargado de la defensa del organismo. Actualmente, uno de los tratamientos más utilizados es el venetoclax, un fármaco que induce la muerte de las células leucémicas. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas células encuentran la forma de sobrevivir al medicamento, lo que provoca recaídas.

El estudio, publicado en la revista científica Frontiers in Immunology, explica el porqué de esta resistencia. Según detallaron los especialistas, las células tumorales no actúan de forma aislada, sino que se rodean de otras células sanas en la médula ósea, los ganglios y el bazo, creando un entorno conocido como "microambiente tumoral". En ese ecosistema, los linfocitos T (otras células del sistema inmunitario) envían señales que, de forma paradójica, ayudan al cáncer a sobrevivir a la quimioterapia.

Para romper ese escudo protector, los investigadores probaron sumar un segundo fármaco experimental llamado opaganib, que inhibe una proteína clave (la esfingosina quinasa 2 o SPHK2) involucrada en la supervivencia celular.

"Particularmente en el modelo in vivo, opaganib en combinación con venetoclax redujo la cantidad de células leucémicas de manera más efectiva que los fármacos por separado", destacó Romina Gamberale, líder del estudio e investigadora del CONICET, en diálogo con la Agencia CyTA-Leloir.

Los ensayos se realizaron en dos etapas: primero con células extraídas de pacientes reales (estudios ex vivo) y luego en modelos animales con leucemia resistente al tratamiento (estudios in vivo). En ambos casos, la sinergia de las dos drogas demostró ser superior a la aplicación individual.

El camino hacia los ensayos clínicos

Gamberale explicó que este hallazgo representa la primera evidencia preclínica que respalda la evaluación de esta combinación en escenarios complejos. Además, resaltó que el opaganib, al estar siendo estudiado para otras enfermedades, podría representar una estrategia de "reposicionamiento" farmacológico.

Sin embargo, la propia investigadora se encargó de llevar calma respecto a los tiempos de la ciencia: "Todavía se trata de una investigación preclínica y no permite anticipar directamente cuál será su eficacia en pacientes". El siguiente paso será profundizar los estudios para identificar qué perfiles de pacientes podrían beneficiarse de esta terapia combinada y, si los resultados se confirman, avanzar hacia su evaluación en ensayos clínicos.