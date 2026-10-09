Casi 7 de cada 10 muertes en Argentina fueron por enfermedades no transmisibles

Las enfermedades no transmisibles fueron responsables del 69,1% de las muertes registradas en Argentina durante 2024. Sobre un total de 376.405 fallecimientos, casi siete de cada diez estuvieron vinculados a patologías crónicas como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad renal, la diabetes y las afecciones respiratorias crónicas.

Los datos surgen del Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, que analiza la evolución de estas patologías a partir de las Estadísticas Vitales de 2024.

El informe señala que las enfermedades no transmisibles se mantienen como la principal causa de muerte en el país desde 1997, con excepción de los años de la pandemia de COVID-19, cuando disminuyó su peso relativo frente a los fallecimientos provocados por el coronavirus.

Aunque su incidencia continúa siendo elevada, la mortalidad por estas causas registra una tendencia descendente sostenida desde hace más de dos décadas.

Cuáles son las enfermedades que provocan más muertes

Las enfermedades cardiovasculares encabezaron las causas de muerte por enfermedades no transmisibles y representaron el 40,4% de los fallecimientos de este grupo. En segundo lugar se ubicó el cáncer, responsable del 23%.

Más atrás quedaron la enfermedad renal, con el 3,7%; la diabetes, con el 3,4%; y las enfermedades respiratorias crónicas, con el 2,4%.

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca concentró el 25,1% de las defunciones de ese grupo. Le siguieron las enfermedades isquémicas, con el 21,7%; las cerebrovasculares, con el 16,9%; y las hipertensivas, con el 7%.

El boletín también identificó diferencias según el sexo. Entre los varones, las enfermedades isquémicas fueron la principal causa cardiovascular, con el 25,2%, seguidas por la insuficiencia cardíaca, con el 22,8%.

En las mujeres, en cambio, la insuficiencia cardíaca ocupó el primer lugar, con el 27,5%, mientras que las enfermedades isquémicas representaron el 18,3%.

Las provincias con las tasas de mortalidad más altas

El informe detectó diferencias importantes entre las jurisdicciones del país. La tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades no transmisibles fue de 418,2 fallecimientos cada 100.000 habitantes a nivel nacional.

Misiones registró la tasa más elevada, con 603,2 muertes cada 100.000 habitantes, mientras que Jujuy presentó la más baja, con 305,5.

Entre las jurisdicciones con mayores tasas también se ubicaron Chaco, con 489,2; San Luis, con 475,1; y Formosa, con 465,7.

En el extremo de menor mortalidad ajustada, además de Jujuy, se encontraron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 315,7, y Chubut, con 348 muertes cada 100.000 habitantes.

Las diferencias territoriales constituyen uno de los principales puntos de atención del documento, que busca aportar información para orientar las políticas sanitarias y mejorar la asignación de recursos en cada jurisdicción.

Una tendencia descendente, con desafíos en la prevención

El boletín indica que la mortalidad ajustada por edad por enfermedades no transmisibles disminuyó a un ritmo promedio del 1,2% anual en la población general. La reducción fue del 1,4% anual entre los varones y del 1% entre las mujeres.

Sin embargo, estas enfermedades explicaron el 61,5% de los años potenciales de vida perdidos antes de los 75 años. Además, las tasas de mortalidad fueron superiores en los varones en todos los grupos etarios.

Para sostener la tendencia a la baja, el Ministerio de Salud destacó la importancia de fortalecer la prevención, la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el control de factores de riesgo metabólicos y vasculares, como la hipertensión arterial.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV), orientado a coordinar la atención para reducir los tiempos de diagnóstico, derivación y tratamiento. También se informaron acuerdos entre el INCUCAI y hospitales nacionales para fortalecer la detección temprana y el seguimiento de la enfermedad renal crónica avanzada.

El documento busca servir como herramienta para orientar las políticas públicas destinadas a reducir las muertes prematuras y las desigualdades territoriales en la atención de las enfermedades no transmisibles.