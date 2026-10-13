Alerta de la ANMAT: prohíben una lavandina clandestina que se vendía sin registro ni establecimiento responsable

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de un producto domisanitario en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica.

La medida fue oficializada este martes a través de la Disposición 6539/2026, publicada en el Boletín Oficial tras una investigación impulsada por una consulta particular recibida en el Servicio de Domisanitarios.

El organismo regulador determinó que el artículo denominado “AGUA LAVANDINA. 656 Profesional. CONCENTRADA AL 60%” carece de registros sanitarios que respalden su autorización legal.

Las actuaciones se iniciaron cuando los inspectores constataron que el artículo no se encontraba inscripto ante el organismo y que tampoco era posible identificar un establecimiento responsable de su elaboración.

Ante la falta de respuesta a las notificaciones postales enviadas al domicilio figurante en redes sociales, la ANMAT consultó a la Autoridad Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, la cual confirmó mediante un informe oficial que el producto tampoco poseía antecedentes de registro en su jurisdicción.

Asimismo, se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción para dar de baja los enlaces de comercialización electrónica vinculados al artículo irregular.

Desde el organismo sanitario explicaron que la prohibición preventiva se adoptó con el objetivo de proteger a los consumidores frente a un producto del cual se desconocen por completo las condiciones de manufactura y los estándares de calidad.

De esta manera, la normativa dictada por la administración federal busca neutralizar los riesgos para la salud pública derivados de la manipulación de sustancias de limpieza sin trazabilidad ni control oficial.