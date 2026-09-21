ANMAT prohibió la comercialización de productos dermatológicos no autorizados y dispositivos médicos robados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y distribución en todo el país de una serie de productos dermatológicos elaborados por una firma sin autorización sanitaria, a través de la Disposición 5970/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una consumidora sobre un artículo promocionado como "Solución Tópica" para la remoción de verrugas, queratosis y acné. Por sus indicaciones terapéuticas, el organismo determinó que el producto debía encuadrarse como medicamento. Tras la verificación en el sitio web de la firma comercializadora, se constató que la empresa no contaba con habilitación ni registros técnicos vigentes.

Al respecto, la ANMAT fundamentó la prohibición al advertir que se trataba de insumos "elaborados por un establecimiento que no se encuentra habilitado por la autoridad sanitaria" y "dispensados fuera de un establecimiento habilitado a tal fin", concluyendo que por tales irregularidades "revisten riesgo para la salud de los potenciales pacientes". Ante el escenario detectado, la Dirección de Asuntos Jurídicos formalizó una denuncia penal por la presunta comisión de un delito contra la salud pública.

En una medida complementaria, la autoridad regulatoria prohibió el uso y la venta de un lote de dispositivos médicos de la firma Medtronic que fueron sustraídos en la ciudad de Rosario. La disposición alcanza a reservorios para bombas de insulina Paradigm, sets de infusión MiniMed y sensores Guardian 4, cuyo estado y conservación resulta desconocido.