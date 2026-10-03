OMS revela cuáles son las diez principales causas de muerte en el mundo

Cardiopatía isquémica y el ACV

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer una actualización de sus Estimaciones Mundiales de Salud, un exhaustivo reporte epidemiológico que analiza la evolución de más de 160 enfermedades y lesiones entre 2000 y 2023 para dar luz sobre las patologías que más muertes y pérdida de salud provocan en el planeta.

El informe confirma una consolidación del impacto de las enfermedades no transmisibles (ENT) —como las afecciones cardíacas, el cáncer, la diabetes y las demencias—, las cuales causaron el 74% de todas las muertes globales en 2023, frente al 58% reportado en el año 2000.

Sobre este cambio epidemiológico, el director del Departamento de Datos, Salud Digital, Análisis e Inteligencia Artificial de la OMS, Alain Labrique, señaló: “Vivir más es uno de los grandes logros de la salud pública. El próximo desafío es garantizar que esos años adicionales se vivan con buena salud, al tiempo que los sistemas sanitarios estén preparados para responder a las necesidades cambiantes de las poblaciones”.

El ranking oficial de mortalidad de la OMS

Cardiopatía isquémica: Se mantiene como la principal causa de muerte en el planeta, provocando unos 9,5 millones de fallecimientos (alrededor del 16% del total mundial). Es además la enfermedad que más ha crecido en términos absolutos desde el año 2000, con 3 millones de casos adicionales. *La cardiopatía isquémica es una enfermedad en la que las arterias coronarias se estrechan o se tapan , lo que reduce el flujo de sangre y oxígeno que llega al músculo cardíaco. Accidente cerebrovascular (ACV): Ocupa el segundo lugar con aproximadamente 6,8 millones de muertes. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): Tercer puesto global con cerca de 3,6 millones de decesos. Infecciones de las vías respiratorias inferiores: Es la enfermedad transmisible más mortal del registro, alcanzando los 2,7 millones de fallecimientos. Alzhéimer y otras demencias: Protagoniza uno de los ascensos más pronunciados al pasar del puesto 19 en el año 2000 al quinto lugar actual. En 2023 provocó 2,1 millones de fallecimientos (triplicando sus cifras desde el 2000), correspondiendo el 66% de las muertes a mujeres. Diabetes: Sexta posición mundial con unos 2 millones de decesos, más del doble que a comienzos de siglo. Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón: Séptimo lugar con 1,8 millones de muertes, frente a 1,1 millones en el año 2000. Enfermedad cardíaca hipertensiva: Mantiene una alta incidencia dentro de las afecciones cardiovasculares. Enfermedades renales: Escalonaron del puesto 17 en el año 2000 al noveno lugar en 2023, registrando un incremento del 86% en el número de fallecimientos. Enfermedades diarreicas: Cierran las diez principales causas a escala global.

Enfermedades pulmonares

COVID-19, mejoras en VIH y desigualdades regionales

Un dato sobresaliente del reporte es que el COVID-19, que llegó a ser la principal causa de muerte mundial en 2021 (con 9,4 millones de decesos ese año), descendió al puesto 14 con aproximadamente 900.000 muertes atribuidas. Se trata de la primera vez que la enfermedad queda fuera del grupo de las diez primeras desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, las estadísticas de la OMS muestran un progreso relevante frente al VIH/sida, cuyas muertes disminuyeron un 62% desde el año 2000, pasando del séptimo puesto mundial al lugar 22. Las complicaciones por nacimientos prematuros también se redujeron un 30% y dejaron de integrar el "top 10".

Por otro lado, el informe destaca fuertes asimetrías socioeconómicas: mientras que en los países de altos ingresos nueve de las diez causas principales corresponden a enfermedades no transmisibles, en las naciones de bajos ingresos siete de las diez causas continúan vinculadas a afecciones transmisibles, maternas, neonatales o nutricionales, donde la malaria, la tuberculosis y el VIH siguen en el grupo principal.

Incremento en la pérdida de años por ansiedad y depresión

Además de las tasas de mortalidad, las Estimaciones Mundiales de Salud evaluaron el impacto de patologías que alteran los años de vida saludable (HALE).

Entre 2019 y 2023, la tasa ajustada de años de vida saludable perdidos por trastornos depresivos creció un 20%, mientras que en el caso de los trastornos de ansiedad el aumento fue de casi el 45%. Ambas condiciones representaron en conjunto 110 millones de años de vida saludable perdidos en 2023 de muerte prematura o discapacidad.