Cámaras de Turismo advierten que el conflicto portuario ya pone en riesgo la temporada de cruceros en Ushuaia

Las cámaras empresariales de Tierra del Fuego vinculadas al turismo, el comercio y la hotelería sostuvieron que la situación del Puerto de Ushuaia dejó de ser una advertencia y se convirtió en un problema concreto para la temporada de cruceros. En un nuevo pronunciamiento, señalaron que los cortes en los accesos registrados el último fin de semana generaron inconvenientes operativos y que hasta el momento no existe un plan de contingencia para afrontar esas situaciones.

El documento fue firmado por la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, la AAAVyT, la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la Cámara Hotelera Gastronómica y la AHT filial Tierra del Fuego.

"Lo que semanas atrás advertíamos como un riesgo comenzó a materializarse. Durante el último fin de semana se registraron cortes en los accesos al Puerto que generaron inconvenientes operativos, sin que hasta el momento se haya presentado un plan de contingencia o una propuesta concreta para prevenir y afrontar estas situaciones", plantearon en el texto, titulado "Ushuaia sigue sin las garantías de previsibilidad que necesita su temporada de cruceros".

El sector también puso el foco en las comunicaciones que, según indicó, se enviaron a navieras y organismos internacionales para alertar sobre posibles interrupciones en la operatoria. Esas advertencias, sumadas a los cortes, podrían afectar la confianza de los operadores que programan sus itinerarios con meses de anticipación.

Riesgo de perder recaladas

El principal temor de las cámaras es que las compañías de cruceros decidan modificar sus rutas. "De persistir la falta de previsibilidad operativa, el Puerto de Ushuaia corre el riesgo de perder recaladas y comprometer su posicionamiento internacional", afirmaron.

El impacto no se limita a la terminal: alcanza a agencias de viajes, excursiones, transporte, gastronomía, hotelería, comercios y proveedores. Las entidades remarcaron que la actividad genera empleo y movimiento económico en toda la ciudad.

Además, introdujeron una advertencia sobre el futuro de la propia terminal: "Esto podría afectar seriamente su sustentabilidad económica ante un eventual retorno de la administración portuaria a la Provincia, con consecuencias directas sobre la economía local y toda la actividad que genera la temporada de cruceros".

Las cinco cámaras informaron que pidieron una nueva reunión con el Gobierno provincial y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para acordar mecanismos que garanticen el ingreso y egreso de pasajeros, trabajadores, vehículos y proveedores, incluso si se repiten las interrupciones. No precisaron si obtuvieron respuesta.

Respecto de los trabajadores portuarios que mantienen medidas de fuerza, las entidades aclararon que respetan sus reclamos, pero les pidieron que busquen formas de protesta que no afecten las operaciones. "Solicitamos a los trabajadores revean su posición y logren estrategias donde puedan manifestar su reclamo y perseguir las soluciones necesarias sin entorpecer las operaciones portuarias ni vulnerar los derechos del resto de la sociedad fueguina", expresaron.

Las cámaras también se desmarcaron de la disputa política por la administración del puerto: "Nuestra posición no responde a intereses ni alineamientos políticos. Representamos a un sector cuya responsabilidad es defender la actividad turística, los intereses económicos de la Ciudad y el posicionamiento de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida".

El documento cierra con un llamado a preservar la actividad por encima del conflicto: "No podemos permitir que las disputas políticas ni los conflictos que deben resolver las autoridades pongan en riesgo décadas de esfuerzo y el trabajo de toda una comunidad". Y sentencia: "Ushuaia necesita previsibilidad y esa previsibilidad debe traducirse en acciones concretas".