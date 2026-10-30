Un carguero chileno abrirá la ruta Punta Arenas-Malvinas en diciembre y la Argentina descartó interceptarlo

El buque de carga Danstar, que operará bajo bandera chilena, zarpó la tarde del jueves desde el puerto de Valparaíso con destino a la región de Magallanes, donde será preparado para inaugurar la ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

Según informó 24horas.cl, el medio oficial de TVN, la nave será trasladada a los astilleros de Asmar para completar los trabajos de acondicionamiento antes de su puesta en marcha.

De acuerdo con la misma fuente, la naviera Easter Island Logistics proyecta iniciar las operaciones durante los primeros días de diciembre de 2026. El trayecto entre Punta Arenas y Puerto Argentino comprende cerca de 900 kilómetros y, según la empresa, permitirá conectar ambos puntos en aproximadamente dos días y medio. Esta alternativa se sumará al servicio que ya existe desde Montevideo, con un recorrido de unos 2.000 kilómetros.

El Danstar es un carguero de carga general de 71 metros de eslora y alrededor de 50 años de antigüedad, con capacidad para 1.389 toneladas o 70 contenedores.

La embarcación transportará frutas frescas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada, en el marco de un contrato con la Falkland Islands Development Corporation, el organismo de desarrollo económico de la administración británica de las islas.

El gerente comercial de Easter Island Logistics, Luis Cisternas, explicó que se trata de un "negocio entre privados" destinado al abastecimiento de la comunidad insular. "La ruta es por el Estrecho de Magallanes, vía Paso inocente, que es un paso absolutamente habilitado, según los tratados internacionales, donde se puede ejercer comercio sin ningún problema", afirmó, y descartó que deban coordinar la operación con autoridades argentinas.

Chile: "La navegación está garantizada por los tratados"

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, se refirió al marco normativo que regula este tipo de operaciones y descartó que el gobierno vaya a adoptar medidas especiales para resguardar el viaje. "La navegación está garantizada por los tratados que hemos firmado", afirmó durante una visita a Punta Arenas, en referencia al Tratado de Paz y Amistad de 1984 y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

"Nosotros tenemos ya un tratado que justamente regula la ley de navegación. Así que en la medida que esto se haga conforme a las reglas, tenemos también una gran relación con Argentina", sostuvo el canciller, quien se mostró esperanzado en que "todo esto va a resolverse".

Pérez Mackenna subrayó que la relación bilateral se ve con especial claridad en Magallanes y que ambos países mantienen un diálogo constructivo.

Argentina: sin intención de impedir el paso, con condicionamientos

El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que no existe intención de impedir el paso del buque. "No tenemos intención de atacar, no tenemos intención de abordar", afirmó en declaraciones a A24, y explicó que el concepto de "paso inocente" contemplado en la Convemar impide frenar el tránsito de una nave en determinadas condiciones.

Quirno precisó, sin embargo, que el "paso inocente" no aplica si la embarcación transporta apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en las islas. "Lo que vamos a tener que coordinar es esta intención de ambos gobiernos de que no haya colaboración directa o indirecta con la explotación de recursos naturales en ocupación", señaló, en referencia al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas. El canciller insistió en que con Chile "no se discute soberanía", sino la logística que eventualmente "conlleve a la explotación de los recursos naturales".