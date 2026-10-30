Rige la veda de moluscos en el Canal Beagle y toda la costa atlántica de Tierra del Fuego por Marea Roja

El Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego mantiene vigente la veda para la recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en sectores específicos del Canal Beagle y en toda la costa atlántica provincial, según informó la cartera a través de la Secretaría de Pesca y Acuicultura.

En el Canal Beagle, los resultados del monitoreo realizado esta semana detectaron valores de toxinas asociados a la marea roja superiores al límite permitido en moluscos bivalvos provenientes del sector Baliza Dirección - Zona 2. Ante esa situación, la Secretaría intensificará los muestreos y análisis de laboratorio para realizar un seguimiento permanente de las condiciones sanitarias.

La resolución dispone la suspensión del despacho directo y prohíbe la comercialización de mercadería. Todos los productos deberán someterse a análisis de laboratorio lote por lote y permanecerán interdictos hasta contar con resultados que acrediten su aptitud sanitaria. Estas disposiciones regirán hasta nuevo aviso.

En la costa atlántica, personal del Laboratorio y de Fiscalización realiza tareas de monitoreo, muestreo y análisis para avanzar en la certificación sanitaria de las distintas zonas, desde San Pablo hasta el área de influencia de Río Grande. El objetivo es evaluar las condiciones sanitarias de cada sector y avanzar progresivamente en su certificación, a fin de determinar cuándo podrán habilitarse las actividades de recolección y comercialización. La veda continuará vigente en toda la costa atlántica hasta que los resultados de los análisis permitan disponer oficialmente la apertura de las zonas correspondientes.

Recomendaciones para el consumo

La Secretaría de Pesca y Acuicultura pidió a los consumidores verificar que los productos provengan exclusivamente de pescadores o recolectores habilitados y exigir a los comercializadores los correspondientes certificados de aptitud sanitaria, emitidos por el Laboratorio de Toxinas Marinas y Microbiología.

El organismo recordó además que las toxinas responsables de la marea roja no se eliminan mediante la cocción, por lo que consumir moluscos contaminados representa un grave riesgo para la salud.

Precisión: La información proviene de un comunicado oficial del Ministerio de Producción y Ambiente. El texto no precisa la fecha exacta en que se detectaron los valores elevados ni el plazo estimado para la reapertura de las zonas afectadas.