Ushuaia 24 estrena una nueva experiencia digital: más rápido, más claro y más cercano

Después de 16 años de trayectoria ininterrumpida, Ushuaia 24 da un paso fundamental en su evolución digital. A partir de esta jornada, los lectores encontrarán una versión renovada del sitio web, con un diseño más limpio, una estructura más ágil y una experiencia de navegación optimizada para todo tipo de pantallas.

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El rediseño, que ya se encuentra activo, no modifica la esencia editorial del medio, sino que la potencia. El objetivo central de esta actualización es que la información de Tierra del Fuego, las noticias nacionales y los acontecimientos de impacto global lleguen de la manera más directa y cómoda posible, priorizando la legibilidad y la velocidad de carga.

Entre las principales novedades, se destaca la incorporación de una barra de cotizaciones en tiempo real —con los valores del dólar blue, oficial y tarjeta— que ahora convive de forma armónica con la navegación, sin interrumpir la lectura. Asimismo, las secciones de U24TV y Short 24 fueron rediseñadas para ofrecer una experiencia audiovisual más inmersiva, con acceso directo a los contenidos de mayor impacto. Además, mantenemos el "servicio de barcaza" con información en tiempo real y cotización.}

La plataforma también fue optimizada de manera integral: la estructura de las noticias, los menús y los widgets informativos se adaptan automáticamente a todo tipo de dispositivos, garantizando una lectura fluida y sin complicaciones tanto en computadoras de escritorio como en teléfonos celulares. La mejora en la velocidad de carga y en la estabilidad del sitio es notoria en ambas plataformas.

Este salto de calidad fue posible gracias al acompañamiento estratégico de Medios CMS (medios.com.ar). La optimización de los procesos de carga y la modernización de la experiencia de usuario.

"Este cambio responde a la necesidad de acompañar a nuestra audiencia con un producto a la altura de lo que Ushuaia 24 representa. Seguimos apostando a la información verificada, al periodismo y a la innovación tecnológica como herramientas para seguir construyendo un lazo entre la gente y el medio", señalaron desde la dirección de U24.

A su vez, desde Ushuaia 24 destacamos que el motor de este cambio es la gente: el usuario, el vecino, el lector de todos los días. Ellos son nuestra prioridad y la razón por la que seguimos trabajando para ofrecerles un producto informativo a la altura de sus necesidades. Cada mejora, cada ajuste y cada nueva funcionalidad está pensada para facilitarles el acceso a la información y hacerles la vida más simple.

Esta actualización se enmarca en un proceso de mejora continua que incluyó la optimización de la velocidad del sitio, la modernización de los sistemas de carga de datos y la unificación de la identidad visual de la marca, manteniendo el rojo característico que identifica a Ushuaia 24 desde sus inicios en el 2010.

El nuevo diseño ya está disponible para todos los usuarios. Invitamos a nuestra comunidad a recorrer el sitio renovado y seguir siendo parte de nosotros.