Murió Daniel Bifulco, el recordado Jaimito de VideoMatch

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El mundo del espectáculo argentino se despertó este miércoles con una noticia que golpeó directo al corazón de quienes crecieron frente al televisor. Daniel Bifulco, el hombre que durante años hizo reír a millones de chicos y grandes con su personaje de Jaimito en VideoMatch, murió a los 56 años.

El actor encontrado sin vida en su departamento del barrio porteño de Villa Urquiza por su madre, y las primeras informaciones indican que habría sufrido un paro cardíaco.

La noticia fue confirmada por sus amigos y colegas, quienes comenzaron a despedirlo en las redes sociales con una mezcla de dolor y gratitud. “Dani querido, así te voy a recordar, sonriendo. Hasta siempre, amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”, escribió Torry Palenzuela, uno de los primeros en pronunciarse. Alfredo Silva, otro histórico del humor, lo recordó como “mi gran amigo Jaimito” y le deseó que “Dios te tenga en la gloria eterna”.

Pero la despedida más simbólica llegó desde el corazón del programa que lo vio nacer. Marcelo Tinelli, el conductor que le abrió las puertas de la fama, publicó un mensaje breve y demoledor en su cuenta de Instagram: “Mi corazón voló hacia el amado Videomatch”.

El legado de una infancia dorada

Daniel Bifulco no fue solo un humorista más. Su personaje de Jaimito, junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, se convirtió en un emblema de los años dorados de VideoMatch, a fines de los 90 y principios de los 2000. El trío de “niños traviesos” que cantaba canciones infantiles con letras pícaras y doble sentido se metió en la memoria colectiva de una Argentina que se reía de todo, incluso de sí misma.

Su historia personal está atravesada por la misma magia que su carrera. Bifulco contó alguna vez que el día en que nació su hija Luciana, el 5 de abril de 2001, fue también el día en que Los Jaimitos debutaron en VideoMatch. Sus compañeros movieron cielo y tierra para que él pudiera estar en ambos lugares, y él lo recordaba con una mezcla de orgullo y emoción. “Me llevó la Traffic hasta el hospital, nació mi hija, Luciana, y ese mismo día me fui al programa”, relató.

En los últimos tiempos, Bifulco había vuelto a reunirse con Peña y Vagoneta para reeditar el trío durante la Copa del Mundo de 2026, en un proyecto que Tinelli impulsó desde Infobae.