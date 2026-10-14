DNI digital en el celular: cómo obtenerlo y cuándo sirve

El DNI digital permite acreditar la identidad desde el celular sin necesidad de llevar siempre la tarjeta física. Se encuentra disponible a través de la aplicación Mi Argentina y puede utilizarse incluso sin conexión a internet, una vez descargado y activado.

Sin embargo, hay situaciones en las que no reemplaza al documento físico. Según la información oficial del Gobierno nacional, no sirve para votar ni para viajar al exterior.

Cómo obtener el DNI digital

Para acceder al documento en el teléfono, es necesario contar con un DNI vigente, un correo electrónico y un celular compatible con la aplicación Mi Argentina. También se requiere tener la identidad validada en la plataforma.

El procedimiento es el siguiente:

Descargar Mi Argentina: instalar la aplicación oficial desde Google Play o App Store. Crear una cuenta: registrarse con los datos solicitados y completar la validación de identidad mediante el sistema disponible en la aplicación. Solicitar el DNI digital: ingresar a la sección de documentos de la plataforma y seguir las instrucciones para tramitar la credencial. Activar el documento: completar los pasos que indique la aplicación para descargarlo y habilitar su visualización.

Una vez instalado, el DNI queda asociado al dispositivo en el que se activó. Si se cambia de teléfono o se desinstala la aplicación, puede ser necesario solicitar nuevamente la credencial.

Cuándo sirve y qué trámites permite realizar

El DNI digital tiene la misma validez que el DNI tarjeta para acreditar la identidad, con las excepciones previstas por las autoridades nacionales.

Puede utilizarse para identificarse en las situaciones y gestiones en las que se admite esta credencial digital. No obstante, conviene verificar previamente si el organismo o trámite específico acepta el documento presentado desde el celular.

Hay dos excepciones importantes: el DNI digital no sirve para votar ni para salir del país. Para viajar al exterior se debe presentar la documentación física correspondiente, según el destino y los requisitos migratorios vigentes.

¿Es obligatorio tenerlo?

No. El DNI digital es opcional y no reemplaza al DNI tarjeta. Ambos formatos pueden coexistir, por lo que se recomienda conservar el documento físico, especialmente para viajes y trámites en los que la versión digital no esté admitida.

¿Se puede usar sin internet?

Sí. Una vez descargado y activado, el DNI digital puede visualizarse sin conexión a internet desde el celular en el que fue instalado.

Para mostrarlo, hay que ingresar a Mi Argentina, abrir la sección “Mis documentos”, seleccionar el DNI y elegir la opción para verlo. La aplicación solicita el PIN de seguridad configurado durante la activación.

Al presentarlo, es importante mostrar la credencial desde la aplicación oficial y verificar que figure la fecha y hora de actualización, para facilitar la comprobación de que corresponde al último ejemplar vigente.

Qué hacer si no podés validar tu identidad

Si tenés una cuenta en Mi Argentina y tenés problemas para validar tu identidad, podés consultar las recomendaciones oficiales para completar el procedimiento. El Gobierno nacional dispone de una guía con indicaciones para resolver inconvenientes durante la validación, disponible en este enlace.

¿Qué pasa si olvidaste la clave de acceso?

Si olvidaste la clave de acceso al DNI digital, podés restablecerla respondiendo las tres preguntas de seguridad que definiste durante la configuración del documento.

¿Se puede abrir el DNI digital desde otro celular?

No. Por razones de seguridad, el DNI digital solo puede visualizarse desde el teléfono en el que fue instalado. Esto se debe a que está acompañado de un certificado con firma digital que se descarga en ese dispositivo.

¿Se necesita internet para ver el DNI digital?

No. Una vez descargado, el DNI digital puede visualizarse sin conexión a internet. La aplicación permite acceder al documento incluso cuando no hay datos móviles ni una red wifi disponible.

Dónde consultar la información oficial

Los requisitos y las instrucciones pueden consultarse en el sitio oficial del Gobierno nacional:

Antes de iniciar el trámite, se recomienda revisar las indicaciones oficiales por si hubo cambios en el procedimiento o en los requisitos.