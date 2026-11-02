La cantidad de CO2 en la atmósfera marcó un récord en 2025 y sus efectos se sentirán por siglos

Los niveles de dióxido de carbono y de los principales gases de efecto invernadero alcanzaron máximos históricos en 2025, según informó la semana pasada la Organización Meteorológica Mundial en su Boletín de Gases de Efecto Invernadero, en el cual se advierte que esa concentración consolida el calentamiento global a largo plazo y que sus efectos se extenderán durante generaciones.

El informe consignó una concentración media global de CO2 de 426,8 partes por millón en 2025, lo que representa el 153% de la línea de referencia preindustrial de 1750. Los niveles de metano y de óxido nitroso, el segundo y el tercer gas de efecto invernadero de larga vida más importantes generados por la actividad humana, también alcanzaron un nuevo máximo.

"Cada parte por millón adicional importa, porque atrapa calor adicional. En efecto, estamos sobrecargando el océano y la atmósfera. Eso significa que las olas de calor, los ciclones tropicales y las tormentas de lluvia se están intensificando más rápido de lo que nuestras referencias históricas nos habían preparado", declaró en Ginebra Ko Barrett, vicesecretaria general de la OMM.

Barrett resumió el balance con una frase contundente: "Otro año, otro nuevo récord. Los gases de efecto invernadero están atrapando una cantidad de calor sin precedentes en la atmósfera, proporcionando energía para fenómenos meteorológicos más extremos y los riesgos asociados para nuestras economías y sociedades". Y agregó: "Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y esta tendencia va a continuar. El CO2 tiene una vida muy larga y, por tanto, afectará al clima global no solo durante años, sino durante décadas e incluso siglos".

El crecimiento sostenido

El boletín, publicado por primera vez en 2004, permite dimensionar la evolución del problema. En aquel entonces, la red de estaciones de vigilancia del Sistema Mundial de Observación de la Atmósfera de la OMM medía una media anual de 377,5 partes por millón. Hoy la cifra se acerca a 427.

Las tasas de crecimiento del CO2 se triplicaron desde la década de 1960: pasaron de un aumento medio anual de 0,8 partes por millón a 2,4 entre 2011 y 2020. El repunte excepcional de 3,5 partes por millón registrado entre 2023 y 2024 coincidió con un fuerte El Niño que, según explicó la responsable científica sénior de la OMM, Oksana Tarasova, "redujo la eficiencia de la biosfera mediante más sequías, vegetación más seca y más incendios forestales".

Tarasova señaló que, aunque el aumento anual de 2,8 partes por millón de 2024 a 2025 representó un incremento más modesto, siguió siendo "una adición sustancial de carbono a la atmósfera procedente de la quema de combustibles fósiles". Y anticipó: "Podemos esperar ver un nuevo aumento de las concentraciones en 2026 debido a la quema de combustibles fósiles y al desarrollo de un poderoso El Niño que afectará a los sumideros de carbono terrestres como lo hizo en 2023-2024".