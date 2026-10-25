Cómo sacar el CUIL gratis por Internet en Argentina y descargar la constancia de ANSES

El Código Único de Identificación Laboral (CUIL) es un número utilizado en Argentina para identificar a las personas en el sistema de seguridad social. Se solicita para comenzar un trabajo en relación de dependencia, gestionar prestaciones de ANSES y realizar diferentes trámites ante organismos públicos y entidades privadas.

La constancia de CUIL se puede obtener por Internet, sin pagar y sin necesidad de acudir a una oficina cuando el número ya está asignado. El procedimiento permite descargar e imprimir el comprobante para presentarlo cuando sea necesario.

Cómo descargar la constancia de CUIL paso a paso

Para obtener el documento, hay que ingresar al sitio oficial del Estado argentino y completar el formulario con los datos personales.

Ingresá a la página oficial para descargar la constancia de CUIL. Completá los datos que solicita el formulario, siguiendo la información que figura en tu documento. Consultá el resultado y generá la constancia. Descargá el comprobante o imprimilo para utilizarlo en el trámite que necesites.

El procedimiento es gratuito. No hace falta contratar gestores ni pagar a terceros para obtener la constancia oficial.

Para qué sirve el CUIL

El CUIL permite identificar a una persona en distintos trámites vinculados con el trabajo y la seguridad social. Entre sus usos más habituales se encuentran:

Iniciar una relación laboral en relación de dependencia.

Realizar gestiones ante ANSES.

Tramitar prestaciones y asignaciones familiares cuando corresponda.

Efectuar trámites bancarios y ante otros organismos.

Presentar documentación en diferentes instituciones públicas y privadas.

Por eso, es conveniente tener la constancia disponible, especialmente al comenzar un empleo o realizar una gestión que requiera acreditar el número.

Qué hacer si todavía no tenés CUIL

Si al completar el formulario no obtenés la constancia porque no tenés un número asignado, corresponde solicitar la asignación del CUIL ante ANSES.

Según la información oficial, el trámite se realiza de manera presencial y sin turno previo en una oficina del organismo. Los requisitos dependen de la situación de cada persona y de la documentación disponible.

Para conocer qué documentos presentar, se puede consultar la guía oficial de cómo obtener el CUIL.

Qué pasa si los datos son incorrectos

Si la constancia no aparece o los datos personales no coinciden con los del documento, es importante verificar que la información se haya ingresado correctamente.

Si el problema persiste o existe un error en los datos registrados, se debe consultar con ANSES para solicitar la revisión o modificación correspondiente. La asignación del CUIL y la corrección de datos personales son trámites gratuitos.

¿El trámite tiene algún costo?

No. Tanto la consulta y descarga de la constancia cuando el CUIL ya está asignado como la gestión para obtener el número ante ANSES son gratuitas.

Para evitar intermediarios, lo recomendable es utilizar los sitios oficiales del Estado argentino y de ANSES, donde se encuentran los formularios y los requisitos vigentes.