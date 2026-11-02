Migraciones pidió planificar el ingreso al país por la visita del Papa: qué documentación revisar y cómo consultar el estado de los pasos

La Dirección Nacional de Migraciones emitió una serie de recomendaciones para quienes tengan previsto ingresar o salir del país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina y ante el posible incremento del tránsito de personas en los pasos internacionales.

El organismo solicitó planificar el viaje con suficiente anticipación y, antes de iniciar el recorrido, consultar el estado de los pasos fronterizos habilitados, sus horarios de atención y las condiciones de circulación a través de los canales oficiales.

Entre los puntos a revisar, Migraciones incluyó la verificación de la documentación personal, con documentos de viaje vigentes y el cumplimiento de los requisitos migratorios correspondientes. Para quienes viajen con menores de edad, recomendó comprobar que se cuenta con las autorizaciones y la documentación exigidas.

En el caso de quienes se trasladen en automóvil, el organismo recordó la necesidad de contar con licencia de conducir, documentación vehicular y seguro internacional vigentes. También pidió consultar las disposiciones aduaneras y sanitarias para el ingreso de equipaje, dinero, alimentos y otros productos, y, para quienes utilicen transporte público, contar con el pasaje correspondiente y la documentación requerida.

La visita del Papa

El papa León XIV visitará la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El pontífice aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo a las 16:30, procedente de Montevideo, y cerrará su gira sudamericana con destino a Lima.

El calendario oficial incluye un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una misa multitudinaria en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, un encuentro con el mundo del trabajo, una vigilia con jóvenes, una visita al Complejo Penitenciario Federal y una misa en la Basílica de Luján. El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 regirá solo en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 será exclusivamente para la provincia de Buenos Aires.

Los canales oficiales para consultar

Migraciones recomendó consultar el estado de los pasos internacionales a través de los siguientes sitios oficiales: