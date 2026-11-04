La ola demócrata arrasa en las legislativas de EE.UU.: Trump pierde el Congreso y su partido entra en crisis

Trump el pasado 2 de noviembre | Casa Blanca

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Las elecciones legislativas en Estados Unidos no solo dejaron un cambio de mando en el Congreso, sino que desataron una ola de fuertes declaraciones y movimientos políticos en plena guerra con Irán. Donald Trump salió este miércoles a admitir que el conflicto bélico fue el factor determinante de la aplastante derrota de su partido, mientras desde la oposición demócrata ya le exigen ponerle un punto final a la ofensiva militar.

"Creo que en gran medida es verdad, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo", afirmó el mandatario al ser consultado sobre la impopularidad de la guerra, que se cobró el control republicano de la Cámara de Representantes y del Senado. A pesar del reconocimiento, Trump se mostró desafiante y defendió la decisión de atacar: "Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque a largo plazo es la única solución".

El impacto de la guerra en el bolsillo de los estadounidenses fue el golpe letal para el oficialismo. El aumento del precio de la nafta por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la inflación inclinaron la balanza hacia los demócratas, que lograron victorias históricas en bastiones conservadores como Texas y Kansas.

Schumer y la contraofensiva demócrata

El nuevo equilibrio de poder ya se siente en Washington. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, fue contundente respecto del conflicto: "Esta guerra debe terminar. Debe terminar". Y anticipó la estrategia de la nueva mayoría: usar el control sobre el presupuesto del gobierno para forzar un cambio de rumbo en la política exterior.

"El pueblo estadounidense no sabe por qué estamos luchando en Irán. Él nunca lo dejó claro. Cambia de opinión de un día para otro", disparó Schumer, quien también adelantó que su primera prioridad será abordar el costo de vida, el otro gran tema que dominó la campaña.

La caída del líder republicano

El terremoto político también provocó una crisis interna en el Partido Republicano. Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes y el republicano de mayor rango después de Trump y el vicepresidente JD Vance, anunció que no buscará liderar la bancada en el nuevo Congreso. Su portavoz lo confirmó con una sola palabra: "Correcto".

La salida de Johnson, quien había asumido en octubre de 2023 tras la destitución de Kevin McCarthy, deja al partido oficialista sumido en una disputa sucesoria entre Steve Scalise y el ultraconservador Jim Jordan. El tablero político de Estados Unidos quedó completamente reconfigurado en medio de una guerra que, ahora, tiene a la oposición con el poder de fuego suficiente para intentar frenarla.