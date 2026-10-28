Al menos 10 muertos por la colisión de dos trenes de alta velocidad en España y el balance podría llegar a 46

Al menos diez personas murieron este miércoles en la colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, en el centro de España, según confirmó el Gobierno nacional.

El accidente se produjo alrededor de las 8:54 de la mañana, cuando un tren AVE de la operadora estatal Renfe colisionó con un convoy de la compañía privada Iryo que cubría el corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Según informó Renfe, los dos vagones traseros del tren de Iryo descarrilaron a causa del impacto, y uno de ellos cayó por un terraplén. Los primeros indicios apuntan a que el AVE habría alcanzado por detrás al otro tren, según fuentes del administrador de infraestructuras ferroviarias citadas por medios españoles.

La colisión obligó a interrumpir la circulación en ambos sentidos en uno de los principales ejes ferroviarios del país, que conecta la capital con el sur de España. La empresa estatal de infraestructuras informó que la suspensión se mantendrá mientras se desarrollan las tareas de rescate y peritaje.

Los servicios de emergencia de Castilla-La Mancha activaron el plan territorial de emergencias y desplegaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos, protección civil y personal sanitario, además de instalar un puesto médico avanzado para atender a los heridos. Las autoridades habilitaron líneas telefónicas de atención para familiares de los pasajeros.

El balance, sin embargo, se fue actualizando con el correr de la mañana: los servicios de Emergencias de Castilla-La Mancha informaron de 39 fallecidos y fuentes de Protección Civil elevaron posteriormente la cifra a 46, de acuerdo con medios locales.

La ministra de Sanidad, Mónica García, reconoció que se trata de "un accidente de alto impacto" y advirtió que podría convertirse en "una tragedia importante".

El accidente se produce en un contexto de fuerte expansión de la alta velocidad española, que cuenta con la red más extensa de Europa y donde la convivencia entre operadores estatales y privados en las mismas vías es reciente.