Murió Patrick Stewart, el legendario Capitán Picard de Star Trek y Profesor X de X-Men

El actor británico Patrick Stewart, recordado por interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en el universo de Star Trek y al Profesor Charles Xavier en la saga X-Men, falleció este miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles a los 86 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido este jueves en las redes sociales del intérprete.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy", señala el escrito difundido por su entorno. La familia agregó que el actor "ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros".

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, una pequeña ciudad industrial de West Yorkshire, Inglaterra, Stewart construyó una carrera de más de seis décadas que lo llevó de los escenarios clásicos de la Royal Shakespeare Company a la fama internacional en Hollywood. Se formó en la Bristol Old Vic Theatre School y en 1966 ingresó a la prestigiosa compañía teatral, donde consolidó su formación como intérprete clásico y participó en numerosas producciones de Shakespeare.

La fama masiva llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. Durante siete temporadas, hasta 1994, interpretó al comandante de la nave Enterprise, un personaje caracterizado por su capacidad de liderazgo, inteligencia y sentido de la responsabilidad. Décadas después volvió a darle vida en Star Trek: Picard, estrenada en 2020 y concluida en 2023.

En el año 2000, Stewart sumó otro personaje icónico a su carrera: el profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, en la primera película de X-Men. Retomó el papel en distintas entregas de la saga, incluida Logan (2017), donde compartió protagonismo con Hugh Jackman, y en Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022). Su último trabajo será en Avengers: Doomsday, película que se estrenará el próximo diciembre.

Las reacciones de sus colegas no se hicieron esperar. Hugh Jackman, su compañero en siete películas de X-Men, escribió en Instagram: "Hemos perdido a uno de los grandes del escenario y la pantalla. Y, en mi libro, un amigo y un hombre extraordinario. Aprendí muchísimo de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos mis días". William Shatner, el capitán Kirk de la saga original, lo despidió: "Sir Patrick Stewart fue un amigo, un colega y un actor magnífico. Desde el escenario hasta el puente de mando de la Enterprise, aportó inteligencia, gracia y un profundo sentido de la humanidad a todo lo que hizo. El capitán Picard representó lo mejor de nosotros, y también el hombre que lo interpretó".

Marvel Studios también emitió un comunicado: "Todos en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, una inteligencia y una humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de fans".