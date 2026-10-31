El brote de ébola en el Congo supera los 5.000 muertos y la OMS advierte que está lejos de terminar

El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) superó los 5.000 muertos, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) congoleño, correspondientes al 29 de octubre. El organismo confirmó 10.351 contagios y 5.026 fallecimientos, con una tasa de letalidad del 48,7%, lo que implica que casi la mitad de las personas que contraen la enfermedad fallecen.

La epidemia, declarada oficialmente el 15 de mayo de 2026, es la segunda más mortífera de la historia a nivel global, solo superada por el brote que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016, que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios. Hasta el momento, 2.788 personas se recuperaron del virus, mientras que 1.101 pacientes permanecen hospitalizados o bajo aislamiento, según el informe del INSP.

El brote está causado por la cepa Bundibugyo, una variante rara para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados. Los trabajadores de la salud tratan a los pacientes según sus síntomas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional el 17 de mayo, aunque precisó que el evento no cumple los criterios de una emergencia pandémica.

Expansión geográfica y dificultades de contención

La epidemia afectó hasta ahora a 66 zonas sanitarias de ocho de las 26 provincias congoleñas. Ituri, en el noreste del país, continúa siendo la provincia más golpeada y concentra el 71,4% de los contagios confirmados y casi seis de cada diez nuevos casos, según los datos del INSP difundidos por RTVE.

El retraso en la detección, los conflictos en la región y la sobrecarga de los servicios sanitarios facilitaron una propagación más rápida que en brotes anteriores. "En la República Democrática del Congo, el brote de ébola está lejos de haber terminado y sigue propagándose", advirtió a la agencia EFE un portavoz de Médicos Sin Fronteras.

La tasa de seguimiento de contactos se sitúa en el 84,5%, según el informe epidemiológico citado por Cadena 3. El INSP advirtió sobre la pérdida de control en las cadenas de transmisión, lo que representa un desafío adicional para los equipos sanitarios que trabajan en una de las regiones más complejas del continente.

Con información de AP