Al menos 13 muertos en un ataque ruso con drones contra una estación de tren en Ucrania

Al menos 13 personas murieron y una decena resultaron heridas este jueves en un ataque ruso con drones contra la estación de tren de la ciudad ucraniana de Dnipró, en el centro-este del país.

El gobernador regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, confirmó el balance en su canal de Telegram: "13 personas murieron en un ataque ruso contra Dnipró. Al menos cinco más resultaron heridas". Otras fuentes elevan la cifra de víctimas mortales a 14 y la de heridos a diez, aunque las cifras continúan siendo actualizadas. El alcalde de la ciudad, Boris Filátov, calificó el hecho como "una guerra genocida".

El operador ferroviario precisó que se había emitido una alerta de amenaza elevada antes del ataque. "Pero, por desgracia, todavía había un gran número de personas en el andén", señaló Oleksandr Pertsovsky, responsable de Ferrocarriles Ucranianos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el ataque y lo calificó de "atroz". En un mensaje difundido en redes sociales, cuestionó que se hayan relajado las sanciones contra Rusia y exigió una respuesta más contundente de Occidente. "¿Cuántos ataques terroristas ha perpetrado Rusia contra nuestra población desde que se levantaron las sanciones a determinados oligarcas rusos y al sector energético ruso?".

Y agregó que "ha llegado el momento de adoptar nuevas medidas sancionadoras más severas por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y el G7".