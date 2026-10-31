El Reino Unido podría pedir perdón por la esclavitud en los países, pero se niega a pagar reparaciones

Primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, afirmó que su gobierno está dispuesto a considerar una disculpa formal por el papel histórico del país en la trata transatlántica de esclavos, aunque descartó de plano cualquier tipo de reparación económica.

La postura quedó plasmada en un artículo de opinión publicado en The Guardian y se produce a días de la cumbre de jefes de gobierno de la Commonwealth, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre en Antigua y Barbuda.

"Escuchar los llamamientos a favor de disculpas oficiales en nombre del Estado británico constituirá una parte importante de este proceso, y estoy abierto a esas demandas", escribió Burnham en el texto, difundido este sábado.

El primer ministro sostuvo además que el Reino Unido debe "reconocer su complicada historia" para proteger a la Commonwealth, la asociación de 56 naciones independientes que surgió del imperio británico.

En el artículo, Burnham expresó su "tristeza y pesar por el dolor y el sufrimiento soportados por tantos millones de personas" y calificó la trata transatlántica como "una violación brutal y bárbara" de los derechos de quienes fueron esclavizados. "Fueron separados de sus familias, tratados como propiedad y obligados a trabajar hasta la muerte", escribió.

El límite: las reparaciones económicas

Pese a la apertura para una disculpa formal, el primer ministro fue categórico respecto de las compensaciones financieras, un reclamo que las naciones del Caribe y organismos de derechos humanos mantienen desde hace años. "No creo que sea la solución adecuada", afirmó. "No creo que los británicos de hoy puedan ser considerados responsables de agravios históricos, por atroces que fueran, que ocurrieron en otra época, bajo leyes diferentes, y en los que no participaron personalmente".

La posición de Burnham no representa un cambio de fondo respecto de la de sus antecesores. El gobierno británico nunca presentó disculpas oficiales por la esclavitud ni propuso el pago de reparaciones. En 2023, el entonces primer ministro Rishi Sunak había dicho que "examinar nuestra historia no es el camino a seguir", y su sucesor laborista, Keir Starmer, sostuvo que "la historia no se puede cambiar".

En lugar de reparaciones, Burnham anunció una iniciativa para reestructurar la deuda de los países más pobres de la Commonwealth, que será liderada por el ex primer ministro Gordon Brown y contará con la participación de organismos internacionales. Según las cifras citadas por el primer ministro, los costos del servicio de deuda de esas naciones alcanzaron sus niveles más altos en más de 25 años y más del 40% de los países más pobres de la Commonwealth destinan hoy más recursos a pagar intereses que a salud.

"El Reino Unido en el que creo es confiado, decente y valiente", escribió Burnham. "Lideramos el mundo en la abolición de la esclavitud y podemos volver a mostrar liderazgo hoy".