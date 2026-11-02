Ciberataque a la aplicación de alertas aéreas de Ucrania difundió falsas amenazas nucleares y desató el pánico

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Un ciberataque contra la aplicación oficial de alertas aéreas de Ucrania, "Air Alert", difundió este domingo por la noche una serie de notificaciones falsas que advertían sobre amenazas nucleares, químicas y de radiación en Kyiv y otras regiones del país. El incidente, que generó confusión y pánico entre la población, fue rápidamente desmentido por la Fuerza Aérea, que atribuyó la situación a una "interferencia hostil".

Las notificaciones falsas comenzaron a llegar a los usuarios alrededor de las 22:47, hora local del domingo. Los mensajes, redactados en ucraniano y ruso, incluían alertas como "Amenaza de radiación. Amenaza de radiación declarada en Kyiv" y "¡Hola! Habrá una alerta nuclear en toda Ucrania. No se preocupen, es el Oreshnik volando". Otras notificaciones advertían sobre un ataque químico y combates callejeros en la capital.

El grupo de hackers Hitcore se atribuyó la responsabilidad del ataque, según declaraciones difundidas por el canal ruso de Telegram Mash, vinculado a los servicios de seguridad, y que no pudieron ser verificadas de forma independiente. De acuerdo con esa versión, los atacantes habrían accedido a la aplicación a través del ordenador de uno de sus administradores, a quien habrían engañado para que descargara un archivo malicioso llamado "ZAL-upa" haciéndose pasar por una joven de 17 años que enviaba fotos íntimas.

Los hackers habrían declarado que su objetivo era "demostrar la vulnerabilidad de los servicios digitales ucranianos" y advirtieron que no sería el último ataque.

La respuesta de Ucrania: sin impacto militar

Las autoridades ucranianas actuaron con celeridad para contener la desinformación. El Centro para la Lucha contra la Desinformación, dependiente del Estado ucraniano, informó de la brecha de seguridad e instó a los ciudadanos a estar atentos a los canales de emergencia oficiales y a confiar en las alertas físicas, como las sirenas, mientras se solucionaba el ciberataque. Los desarrolladores de la aplicación confirmaron la "intervención no autorizada", desactivaron las notificaciones push y suspendieron temporalmente el servicio.

El portavoz del mando de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yurii Ihnat, afirmó que el ciberataque no tuvo ningún impacto en las operaciones de seguridad y defensa del país, argumentando que la aplicación es independiente de los sistemas de mando militar. En declaraciones a la cadena de televisión privada ucraniana 1+1, Ihnat subrayó que la fuerza aérea continúa informando sobre amenazas en tiempo real a través de canales de comunicación independientes, incluidas plataformas populares de redes sociales.