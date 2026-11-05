Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal tras 23 años

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Cristiano Ronaldo le puso fin a su ciclo en la selección de Portugal. A través de un video publicado en sus redes sociales, el delantero de 41 años anunció este jueves que no volverá a vestir la camiseta número 7, poniendo fin a una trayectoria de 23 años que lo consagró como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones masculino .

"Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo", expresó Ronaldo en el mensaje que leyó acompañado de imágenes de su carrera .

El anuncio no fue una decisión aislada. Llega semanas después de un escándalo que sacudió al vestuario portugués: Ronaldo abandonó la concentración del equipo el pasado 30 de septiembre, disconforme con las decisiones del entrenador Jorge Jesus, quien lo dejó calentando en la banda durante un partido ante Noruega y no le dio minutos. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) lo sancionó con 30 días de suspensión y una multa simbólica de 255 euros .

La ruptura con Jesús fue el detonante final. Según trascendió, Ronaldo sabía que iba a ser convocado para los próximos partidos de la Liga de Naciones y decidió anticiparse: comunicó su retiro al presidente de la FPF, Pedro Proença, pero no al entrenador, con quien no volvió a tener contacto desde el conflicto .

El legado de una leyenda

Ronaldo se despide de Portugal con números que difícilmente se repitan. Disputó 234 partidos internacionales y marcó 146 goles, ambos récords absolutos para selecciones masculinas. Fue el primer futbolista en la historia en anotar en seis Mundiales diferentes y conquistó tres títulos con la camiseta lusa: la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025 .

En su carta de despedida, el capitán portugués eligió el tono reflexivo antes que el balance estadístico. "Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví en la selección, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo inmigrantes que durante 90 minutos sintieron Portugal un poco más cerca", escribió .

"Los goles pasan, los trofeos se quedan en los museos, los récords terminan siendo superados. Pero hay algo que el tiempo nunca logra borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas", agregó .

Ronaldo aclaró que su carrera como futbolista no termina aquí: seguirá jugando en Al-Nassr de Arabia Saudita y perseguirá su gol número 1.000 como profesional, una marca de la que está a 15 tantos (suma 985) .

La reacción de la Federación

La FPF emitió un comunicado minutos después del anuncio en el que expresó su "más profundo y duradero agradecimiento" al "eterno capitán" y anunció su voluntad de organizar una despedida a la altura de su trayectoria. "Es nuestro firme e inmenso deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que siempre será un merecido homenaje a la inmensa trayectoria de Cristiano Ronaldo", señaló el organismo .

El presidente de la FPF, Pedro Proença, también se pronunció: "Las puertas de la Federación Portuguesa de Fútbol siempre estarán abiertas para Cristiano Ronaldo. Gracias por todo y por tanto