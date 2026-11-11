Chile comercia con los isleños: El buque Danstar se alista en Magallanes y su salida está prevista para diciembre

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El buque Danstar, de la naviera Easter Island, ya se encuentra en camino hacia Punta Arenas tras superar una ventana de mal tiempo y completar sus mantenciones. La nave llegará esta semana a la región de Magallanes para ingresar a los astilleros de ASMAR, donde será sometida a los trabajos de acondicionamiento finales antes de iniciar la ruta comercial hacia las Islas Malvinas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó ante la prensa el arribo y valoró la operación como una oportunidad de negocio para las empresas magallánicas. "El barco va a salir en diciembre, no hay fecha precisa, porque hay que recordar que las pymes de Magallanes, que son las que están negociando, son básicamente empresas que nunca han exportado, por tanto viene todo el papeleo, cómo se exporta y también cómo se paga", afirmó Radonich en declaraciones a TVN Red Austral y medios.

El jefe comunal defendió la reactivación de esta vía marítima, que estuvo interrumpida desde 2011, y destacó que el paso por ASMAR representa un beneficio directo para la economía local.

El Danstar es un carguero de carga general de 71 metros de eslora y alrededor de 50 años de antigüedad, con capacidad para 1.389 toneladas o 70 contenedores. Está previsto que transporte alimentos y materiales de construcción para abastecer a las islas.