Brasil: Justicia electoral multó a Meta con 1,3 millones de dólares por no acatar órdenes judiciales

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El máximo tribunal electoral de Brasil multó a Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, con 1,3 millones de dólares por no acatar íntegramente las órdenes judiciales durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del mes pasado. La decisión se dio a conocer en medio de las acusaciones del equipo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que había denunciado un supuesto trato desigual y parcialidad política en la plataforma.

Los magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) dictaminaron el martes por la noche que Facebook no cumplió de manera adecuada con las exigencias relacionadas con las denuncias de que su plataforma trató de forma diferente el contenido de Lula y del candidato opositor Flávio Bolsonaro.

Sin embargo, el tribunal fue cauteloso al respecto y aclaró que, hasta el momento, no existen pruebas de que la compañía haya intentado influir en el resultado de los comicios. "Tal conclusión requeriría pruebas contundentes de intención, que se presentarían en un procedimiento completo a través de los cauces legales apropiados", declaró el magistrado Marco Aurélio Bellizze en su decisión, que fue aceptada por unanimidad por sus colegas.

Antes de la segunda vuelta electoral, la campaña de Lula presentó una demanda en la que alegaba que la empresa estaba utilizando algoritmos sesgados y restricciones de inteligencia artificial para favorecer a Bolsonaro. La acusación cobró fuerza entre los partidarios del mandatario y provocó una protesta frente a las oficinas de Meta en São Paulo.