Rusia y Ucrania acordaron el mayor intercambio de prisioneros de la guerra

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Rusia y Ucrania acordaron este miércoles un importante intercambio de prisioneros de guerra, tras concluir dos días de conversaciones en Abu Dabi mediadas por Estados Unidos. El entendimiento representa el primer avance humanitario significativo en nueve meses, aunque las posiciones sobre el fin del conflicto siguen siendo irreconciliables.

El acuerdo fue confirmado por ambas delegaciones. El jefe del equipo negociador ruso, Vladimir Medinsky, declaró que se había alcanzado un "entendimiento mutuo" para llevar a cabo un canje a gran escala, cuyas cifras concretas se anunciarán en las próximas horas. Jared Kushner, enviado especial de Estados Unidos y uno de los mediadores, calificó el resultado como "la mayor liberación humanitaria de prisioneros" desde que comenzó la guerra, con un número que superaría el millar de personas por cada bando.

Las conversaciones, que se extendieron por dos días, fueron las primeras reuniones cara a cara entre las partes desde febrero pasado. Estuvieron mediadas por Kushner y el enviado estadounidense Steve Witkoff, quienes ahora tienen previsto viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y luego a Dublín para informar al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

A pesar del acuerdo sobre los prisioneros, las delegaciones no lograron acercar posiciones sobre los puntos centrales para un alto el fuego. El jefe negociador ruso fue explícito al respecto: "Nuestra tierra será devuelta a Rusia, sin excepción", afirmó Medinsky, reafirmando la postura de Moscú sobre los territorios ocupados. Ucrania, por su parte, insiste en congelar las líneas del frente actuales como paso previo a cualquier negociación de paz.