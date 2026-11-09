Hundirán transatlántico más rápido de la historia para crear el mayor arrecife artificial del mundo

SS United States en 20202 | Wikipedia

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El histórico transatlántico SS United States, que en su época fue el barco de pasajeros más rápido del mundo, será hundido este jueves en el golfo de México para convertirse en el arrecife artificial más grande del planeta. La maniobra se realizará a unos 40 kilómetros al suroeste de la localidad de Destin, en el noroeste de Florida, según confirmó el condado de Okaloosa.

El buque, de 302 metros de eslora y construido a principios de los años cincuenta, fue remolcado este lunes desde su atraque en Mobile, Alabama, hacia la costa de Florida como paso previo a su hundimiento. La operación está programada para comenzar a las 10 de la mañana del jueves, aunque podría retrasarse en función de las condiciones meteorológicas.

Alex Fogg, jefe de Recursos Naturales del condado de Okaloosa y responsable de la iniciativa, explicó a la cadena NPR que el hundimiento tendrá ventajas ambientales y económicas. Según sus declaraciones, el arrecife atraerá una gran biodiversidad y a numerosos buceadores interesados en visitar el pecio.

Fogg también señaló que no existía financiación ni un plan viable para restaurar al transatlántico y devolverlo al servicio, por lo que darle una segunda vida como arrecife era la mejor alternativa disponible. Para ello, los técnicos ya han limpiado los más de cien tanques de combustible del barco y han despejado las cubiertas.

El último intento por frenarlo

La maniobra estuvo a punto de suspenderse por una demanda de último momento. La organización SS United States Preservation Foundation presentó una moción de emergencia para detener el remolque y el hundimiento, alegando que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos aprobó el proyecto sin evaluar adecuadamente los riesgos ambientales.

Sin embargo, la jueza federal M. Casey Rodgers rechazó la solicitud el pasado viernes, al considerar que la denuncia carecía de pruebas verificables y que no se había demostrado un daño inminente. Con el aval judicial, los equipos continuaron con los preparativos para llevar al barco hacia su destino final.