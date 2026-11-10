Bukele ordenó destruir la casa y cuartel de un pandillero en Haití

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este martes que fueron destruidos la casa y el cuartel general de Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo, en Haití. La operación se llevó a cabo en la zona de Croix-des-Bouquets, en Puerto Príncipe, y forma parte de la ofensiva que El Salvador desplegó en el país caribeño tras la desaparición de cuatro de sus técnicos aeronáuticos el pasado 18 de octubre.

A través de sus redes sociales, el mandatario salvadoreño publicó un video en el que se observan helicópteros artillados con la bandera de El Salvador atacando un complejo en tierra. "Cumplimos nuestra promesa... Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la banda 400 Mawozo. La mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar pelear. ¡Qué cobardes son!", escribió Bukele en criollo haitiano.

De acuerdo con información del diario estadounidense Miami Herald, citada por medios internacionales, el ataque se produjo durante la madrugada del domingo 8 de noviembre y contó con el apoyo de cuatro helicópteros, dos de ellos operados por militares salvadoreños. La operación combinó el uso de drones cargados con explosivos y el avance de unidades terrestres. Según fuentes consultadas por ese medio, alrededor de 20 hombres armados que custodiaban la propiedad habrían muerto durante la incursión, aunque hasta el momento no existe un balance oficial de víctimas por parte de las autoridades haitianas o salvadoreñas.

El objetivo y el contexto de la ofensiva

Wilson Joseph, conocido como "Lanmò San Jou", es señalado como el líder de la 400 Mawozo, una de las bandas armadas más poderosas de Haití. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a su captura, y la ONU lo sancionó en diciembre de 2023 por secuestros, asesinatos y violaciones a los derechos humanos.

La ofensiva salvadoreña se intensificó tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de ese país, emboscados el 18 de octubre en una zona controlada por la pandilla Chen Mechan, que según las investigaciones contó con refuerzos de la 400 Mawozo. Como respuesta, Bukele ordenó el despliegue de unos 2.500 militares en Haití para participar en las labores de búsqueda y en operativos contra las estructuras criminales.

La estrategia de Bukele también incluyó un particular pedido público. El pasado 6 de noviembre, el mandatario preguntó en la red social X la dirección exacta de la residencia de Joseph y advirtió: "Dános la dirección exacta y la destruiremos".