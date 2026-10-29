El Gobierno mantendrá el bono de 70 mil pesos en noviembre para los jubilados y pensionados

El Gobierno volverá a implementar el bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados de la mínima, un monto que la administración de Javier Milei mantiene sin actualización desde diciembre de 2023.

La medida fue establecida por el decreto 1296/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, en el cual se señala que "el refuerzo alcanza a los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y demás pensiones no contributivas y graciables cuyo pago está a cargo del organismo".

El decreto establece que el bono se abonará completo a quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado. Para aquellos que superen ese haber mínimo, el importe máximo será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma del haber mínimo más los $70.000.

Para percibir el refuerzo, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mes en que se realice su liquidación. En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto, al igual que en los meses y años anteriores.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y de la ministra Sandra Pettovello, y entró en vigencia el día de su dictado.

Precisión: El texto del decreto no precisa el monto del haber mínimo previsional garantizado ni cuántos beneficiarios recibirán el refuerzo. Tampoco detalla el impacto fiscal de la medida. Algunas fuentes sitúan el congelamiento del bono en diciembre de 2023 y otras en marzo de 2024; en cualquier caso, el monto no se actualiza por inflación desde entonces.