Las ventas minoristas pyme cayeron 1,6% en octubre y crecieron las ventas online

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Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída del 1,6% interanual real durante octubre y una suba del 0,3% respecto al mes de septiembre, al tiempo que las ventas online de los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 17,7% en octubre, con una suba del 0,3% respecto a septiembre, según dio a conocer hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe describió un comportamiento dispar entre los distintos rubros y un consumo doméstico enfocado en la compra de productos esenciales y de ticket reducido. En aquellos comercios que lograron repuntar respecto al mes anterior, el impulso provino de las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano. No obstante, la actividad perdió fuerza en la segunda mitad de octubre producto de la restricción en los ingresos familiares.

Las limitaciones en el financiamiento y la cautela presupuestaria postergaron las adquisiciones de mayor porte. Frente a la falta de liquidez, las promociones por pago al contado y las opciones de cuotas bancarias cortas fueron determinantes para cerrar operaciones.

Las ventas en los rubros

El relevamiento detalló que el 51,9% de los comerciantes consultados aseguró que su situación se mantuvo sin variaciones frente a octubre del año pasado, mientras que el 41% reportó un empeoramiento. Apenas un 7,1% notó una mejora en su actividad.

En cuanto a las perspectivas para los próximos doce meses, el 48,4% proyecta que su desempeño se mantendrá igual, un 41,1% anticipa un escenario más favorable y un 10,5% prevé un deterioro. Consultados sobre la conveniencia de realizar inversiones, el 54,9% consideró que no es un momento propicio.

En el análisis por sectores:

🔻Alimentos y bebidas registró una caída del 3,5% interanual, una baja del 3,1% en el acumulado del año y un retroceso del 0,3% intermensual.

🔻 Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles mostró una contracción del 0,5% interanual. Sin embargo, es el rubro con la caída acumulada más profunda del año, con un -8,1%, y registró un -0,5% en la comparación intermensual desestacionalizada.

🔺Calzado y marroquinería fue uno de los sectores con mejor desempeño: creció un 3,6% interanual, se mantuvo en 0,0% en el acumulado y subió un 2,4% intermensual.

🔻Farmacia, por su parte, anotó un retroceso del 3,7% interanual, pero logró un 2,1% positivo en el acumulado anual, cerrando con un -1,1% intermensual.

🔺Perfumería mostró un leve crecimiento del 0,8% interanual. En el acumulado acumula una baja del 1,3%, pero en la comparación mensual desestacionalizada subió un 1,7%.

🔻 Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción cayó un 3,4% interanual, mantiene un 0,1% positivo en lo que va del año y retrocedió un 0,3% intermensual.

🔺Finalmente, Textil e indumentaria igualó el crecimiento de Calzado con un alza del 3,6% interanual. En el acumulado anual muestra una caída del 1,9%, mientras que mes a mes subió un 1,3%.

A contramano de la caída general, las ventas online de los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 17,7% en octubre, con una suba intermensual del 0,3%. El índice de CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.