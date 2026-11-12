Economía

ARCA reglamentó la quita del 50% de multas para pymes: quiénes acceden y hasta cuándo

El beneficio alcanza a obligaciones vencidas entre enero y octubre de este año. Los contribuyentes deben regularizar los deberes formales omitidos antes del 18 de diciembre y no necesitan hacer ningún trámite extra.
Arca

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen Especial de Reducción de multas contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal II. La medida se formalizó a través de la Resolución General 5.927/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El plan establece una quita del 50% en el monto de las infracciones para pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro y personas físicas. El beneficio rige para las obligaciones vencidas que se hayan originado a partir del 2 de enero de este año y con anterioridad al 9 de octubre.

Para acceder a la reducción, los contribuyentes deberán cumplir antes del 18 de diciembre de 2026 con los deberes formales omitidos que dieron origen a las multas. La normativa aclara que no será necesario realizar ningún otro trámite adicional para obtener el descuento.

Sin embargo, existe una excepción para aquellos casos en los que la infracción se encuentre en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial. En esos escenarios, los contribuyentes deberán realizar una presentación previa antes del 18 de diciembre inclusive.

Este trámite se realiza mediante el servicio web "Presentaciones Digitales", seleccionando la opción "Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826". A través de esa vía, el solicitante deberá identificar la multa alcanzada, indicando el número de sumario, resolución o instrumento mediante el cual se aplicó la sanción, junto con los datos que permitan individualizarla.

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