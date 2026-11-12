ARCA reglamentó la quita del 50% de multas para pymes: quiénes acceden y hasta cuándo
El beneficio alcanza a obligaciones vencidas entre enero y octubre de este año. Los contribuyentes deben regularizar los deberes formales omitidos antes del 18 de diciembre y no necesitan hacer ningún trámite extra.
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