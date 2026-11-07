La industria automotriz y el vino atraviesan un cierre de año en rojo: caen producción, ventas y exportaciones

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La economía argentina mostró este viernes dos frentes industriales con señales de deterioro. Por un lado, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que la producción automotriz cayó un 14,4% interanual en octubre, al fabricar 40.426 unidades . Por el otro, el último informe del complejo vitivinícola reveló que el tercer trimestre de 2026 cerró con retrocesos tanto en el mercado interno como en el externo, en un contexto marcado por la pérdida de valor de los productos exportados.

El freno de la industria automotriz

La producción de vehículos en octubre se ubicó un 0,4% por debajo de septiembre y un 14,4% por debajo de octubre de 2025, cuando se habían fabricado 47.205 unidades . En el acumulado de enero a octubre, las terminales produjeron 360.444 vehículos, un 15,5% menos que en el mismo período del año anterior. ADEFA aclaró que las cifras acumuladas fueron ajustadas tras una rectificación de 5.000 unidades informada por una empresa asociada .

El frente exportador tampoco mostró dinamismo. En octubre se enviaron al exterior 27.793 vehículos, una baja del 1,5% respecto de septiembre y del 6,2% en la comparación interanual. Sin embargo, el acumulado enero-octubre de exportaciones alcanzó las 230.865 unidades, un leve crecimiento del 0,6% frente a las 229.433 de 2025 .

El mercado interno profundizó su caída. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), en octubre se patentaron 45.965 vehículos, un 12% menos que en octubre de 2025 y un 8,4% por debajo de septiembre. En los primeros diez meses del año se registraron 481.852 patentamientos, un 12,8% menos que en el mismo lapso del año pasado .

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que "el mercado encontró su estabilidad" y destacó el avance de las marcas asiáticas, que "arrancaron el año con una participación muy baja y ya superan el 11% del mercado" . Sin embargo, los datos oficiales muestran que el 68% de los vehículos patentados en octubre fueron importados, mientras que la producción nacional representó apenas el 32% .

El vino, entre la caída del consumo y la pérdida de valor

El complejo vitivinícola argentino cerró el tercer trimestre con un balance negativo. El mercado interno registró una caída interanual del 2,2%, luego de un primer semestre prácticamente estable. La composición del consumo mostró un retroceso del 7,6% en vinos varietales durante el trimestre y del 18,1% en el acumulado, mientras que los vinos sin mención varietal se sostuvieron .

El frente exportador fue más contundente: el tercer trimestre registró disminuciones del 14,9% en volumen y del 16,4% en valor FOB, pese a un rebote registrado en septiembre . El precio medio de exportación cayó un 7,6% entre enero y septiembre, lo que implica que el mayor volumen no alcanzó para compensar la reducción del ingreso de divisas .

La lectura integrada del sector muestra una recomposición hacia segmentos de menor valor relativo: la caída de los varietales en el mercado interno y el mayor peso del granel y de los vinos sin mención varietal en las exportaciones configuran una señal común de deterioro del mix. El desafío central, según el informe, es "sostener las cantidades comercializadas sin profundizar la pérdida de participación de los segmentos de mayor valor".

A los problemas de demanda se suma un riesgo climático. El fenómeno de El Niño, con una intensidad proyectada de fuerte a muy fuerte y un pico para el verano 2026-2027, podría comprometer el volumen y la calidad de la cosecha 2027. Los operadores ya anticipan una mayor demanda de vino a granel para el mercado interno, lo que podría profundizar en el cierre del año la recomposición hacia segmentos de menor valor relativo .