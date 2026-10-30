Binance sufrió el mayor robo de criptomonedas de la historia

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, confirmó este jueves un ciberataque que afectó activos por un valor estimado en 6.300 millones de dólares, en lo que los analistas ya califican como el mayor robo de la historia de la industria. La compañía suspendió las retiradas de fondos y aseguró que trabajará para restablecer el servicio en un plazo estimado de 48 horas.

El incidente, ocurrido la noche del miércoles 29 de octubre, habría comenzado con la compromisión del ordenador portátil de un ingeniero de DevOps, el área encargada de la infraestructura interna de la plataforma. Según la investigación preliminar difundida por Binance, el atacante habría utilizado ese acceso para llegar a un contenedor de servicio y emitir transacciones de retiro no autorizadas en al menos diez cadenas de bloques, entre ellas Ethereum, Bitcoin, Tron y Solana. La empresa aclaró que no encontró indicios de que se hayan filtrado las claves privadas de los monederos, aunque la investigación continúa y no se descartan nuevos puntos de brecha.

El análisis de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs atribuyó el ataque, con un nivel de "alta confianza", al grupo TraderTraitor, una unidad de hackers vinculada a Corea del Norte y asociada al Grupo Lazarus. La firma señaló que varias características del operativo coinciden con robos anteriores atribuidos al régimen norcoreano, incluido el asalto a la plataforma Bybit en 2025, que hasta ahora era el mayor de la historia con 1.500 millones de dólares sustraídos.

La empresa precisó que ya logró congelar alrededor de 3.000 millones de dólares de los fondos sustraídos, aunque en una comunicación anterior había cifrado la suma asegurada en 2.540 millones. La mayor parte del dinero fue extraída en apenas 20 minutos, según los registros de la cadena de bloques, lo que obligó a los emisores de stablecoins como Tether y Circle a bloquear de urgencia parte de los activos para evitar que los atacantes los dispersaran. Binance sostuvo que cuenta con un fondo de reserva de 1.000 millones de dólares en bitcoins destinado a proteger a los usuarios y que, junto con recursos propios de la compañía, cubrirá la totalidad de las pérdidas.