Economía

ANSES reprogramó los pagos de jubilaciones: no habrá liquidaciones el 6, 9 y 10 de noviembre

La interrupción del viernes 6, el lunes 9 y el martes 10 por el Día del Trabajador Bancario y los feriados por la visita del Papa obligó a reorganizar las fechas. Las liquidaciones se retomarán la próxima semana y algunas terminaciones de DNI compartirán día de cobro.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reprogramó su cronograma de pagos de noviembre debido a la superposición de feriados. No habrá liquidaciones este viernes 6, ni el lunes 9 ni el martes 10, por lo que los cobros de todas las prestaciones comenzarán el miércoles 11.

La modificación alcanza a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), asignaciones familiares y Pensiones No Contributivas (PNC). El calendario mantiene la modalidad de pago según la terminación del DNI, aunque para acomodar las liquidaciones después de las jornadas sin actividad, algunas fechas agruparán a beneficiarios con distintos números de documento.

A continuación, el detalle de las fechas:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre.

  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre.

  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.

  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.

  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre.

  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre.

  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre.

  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único y Familiares de PNC
Las asignaciones por matrimonio, nacimiento, adopción y las familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

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Las fechas se organizan por la terminación del DNI y alcanzan también a la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares, embarazo, prenatal y maternidad, las Pensiones No Contributivas y la prestación por desempleo. Quienes perciben el bono de 70.000 pesos lo cobrarán junto con su haber.
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