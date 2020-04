Chapperón: “No hemos llegado al pico de la situación” del coronavirus

La Ministra se refirió a la situación de los controles, la importancia de permanecer en casa, el levantamiento de la cuarentena y los vuelos que no llegan a la Provincia.

La ministra de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, aseguró esta mañana que “todavía no hemos llegado al pico” de casos de coronavirus en la Provincia, por lo que reiteró la importancia de permanecer en casa.

La funcionaria explicó – en Radio Nacional Ushuaia- que, si bien se está cumpliendo la cuarentena, “tuvimos la sensación de que la gente empezó a relajarse, en salir hacer compras, ir de un lugar a otros. Entiendo que hay gente que necesitaba comprar alimentos, pero también teníamos situaciones de personas que iban a comprar a las farmacias tres veces por día para comprar cosas que no eran necesarias”.

Frente a esto, “en el Consejo de Seguridad decidimos ser más eficientes con los controles”, sin embargo “en los operativos que se retenían los vehículos, la gente decidía circular a pie y esto nos trajo problemas”.

Para Chapperón, es necesario que la gente debe “volver a tomar conciencia y nosotros hacemos todo lo posible, pero esto es de conciencia y la única forma de controlar esta situación que va en aumento y que no hemos llegado al pico de la situación, es quedarse en casa”.

En ese sentido, dijo que “aún cuando termine el aislamiento, nada va a ser como antes y por mucho tiempo, por eso tenemos que entender la importancia del aislamiento”.

En cuanto a la finalización de la cuarentena prevista para el domingo 12 de abril y lo que se hará después, Chapperón informó que “oficialmente no hay nada y hay una gran discusión entre los sistemas de salud en donde entiende que los casos van a ir aumentado y que además se sabe que los casos son más de los que están detectados, porque hay muchas personas de conviviente estrechos de un caso que no se están tomando las pruebas porque se supone que son positivos y no están considerados en un número que uno informa” y por el otro lado “los sistemas empresarios y comercios con un gran grado de preocupación”, y observó que esa discusión “es un equilibrio muy delgado”.

“Nosotros fuimos la primera provincia en declarar la cuarentena, y esto fue resistido al principio por parte de la comunidad y el gobierno nacional, pero había que tomar la decisión”, recordó.

Sobre la situación del transporte y vuelos, la Ministra reveló que hubo un contacto con la Ministra de Seguridad de la Nación en donde se planteó los problemas que hay en las provincias con el cierre de sus fronteras, lo que trajo problemas en el transporte de carga, como así también en los vuelos jurisdiccionales.

Por otro lado, Chapperón habló sobre la situación del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Ushuaia, en donde indicó que su inactividad se debe a decisiones de Aerolíneas Argentinas y la ANAC: “Estuvimos en condiciones de tener el aeropuerto abierto y aún en los peores momentos con los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (que se encontraban en cuarentena por coronavirus positivo), nos enviaron esfuerzos y un médico abocado para la atención de estas personas, que no eran tantas las personas que debían cumplir la cuarentena. Había temor de este grupo de trabajadores, pero lo que pasó es que Aerolíneas levantó al personal y lo puso en cuarentena”. Ahora, está previsto un vuelo de la empresa estatal para el 4 de mayo.